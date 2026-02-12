Deputado Allan Ferreira viabiliza nova ambulância para distrito de Conduru

O distrito de Conduru passa a contar com uma nova ambulância para reforçar o atendimento na área da saúde. O veículo foi viabilizado por meio da atuação do deputado estadual Allan Ferreira (Podemos). A parceria com o Governo do Estado integra os investimentos voltados à melhoria da estrutura de transporte de pacientes na região.

A ambulância, portanto, amplia a capacidade de resposta do sistema de saúde local. O veículo proporciona mais agilidade no deslocamento de pacientes, além de maior segurança durante o transporte. Assim, a iniciativa busca atender demandas da comunidade e fortalecer o atendimento de urgência e emergência no distrito.

Segundo o deputado Allan Ferreira, a entrega representa o cumprimento de mais um compromisso do mandato com a população. Ele afirmou que a prioridade dada à saúde pública reflete diretamente na qualidade de vida dos moradores e na eficiência dos serviços oferecidos à comunidade.

Parceria entre Estado e município

A conquista contou com o apoio do secretário de Estado Tyago Hoffmann, da secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, e do vereador Marcos Coelho. Para Hoffmann, a entrega demonstra a importância da articulação institucional entre o Executivo estadual e o Legislativo para gerar resultados práticos à população.

Renata Fiorio, entretanto, destaca que o investimento no transporte sanitário contribui para maior eficiência da rede pública de saúde, especialmente em localidades que dependem do deslocamento para atendimentos de média e alta complexidade.

Demanda da comunidade

O vereador Marcos Coelho ressalta que a ambulância era uma demanda antiga de Conduru e que o novo veículo traz mais tranquilidade às famílias, ao garantir melhores condições de atendimento em situações que exigem rapidez e deslocamento seguro.

Portanto, o mandato do deputado Allan Ferreira informa que segue atuando para fortalecer áreas essenciais, como saúde, inclusão e esporte, com foco na destinação de investimentos e melhorias para diferentes regiões do Espírito Santo.