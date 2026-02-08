Desentendimento entre casal termina com homem esfaqueado em Piúma
Samu socorre vítima em estado grave enquanto suspeita alega legítima defesa após relatar agressões anteriores.
Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado (7). A ocorrência envolveu um casal e apresentou versões divergentes sobre o que teria motivado o ataque com faca.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A PM seguiu ao endereço informado para averiguar a denúncia. No trajeto, os militares encontraram a ambulância do Samu prestando atendimento à vítima, de 30 anos.
Leia também: Acidente na ES-297: Motociclista morre próximo ao trevo de Apiacá
Em seguida, populares indicaram a residência onde a suspeita havia entrado após o ocorrido. A equipe chamou no local e recebeu atendimento de uma mulher.
Ao relatar os fatos, ela afirmou que sofreu agressões do companheiro e, por isso, pegou um canivete para se defender. Segundo a suspeita, ela desferiu um golpe no parceiro durante a discussão.
Quando os policiais perguntaram sobre o objeto utilizado, a mulher informou que lançou o canivete no córrego ao lado da residência. A equipe não localizou a arma no momento da ocorrência.
Posteriormente, os militares retornaram à ambulância e conversaram com a vítima, que apresentou uma versão diferente sobre a tentativa de homicídio em Piúma.
Ele relatou que bebia com um amigo quando a companheira chegou ao local e o esfaqueou pelas costas, sem motivo aparente. A declaração entrou para o registro da ocorrência.
Além disso, a suspeita afirmou que o companheiro a agrediu no dia anterior. No momento da abordagem, ela apresentava um corte visível na mão direita.
Vítima foi levada de Piúma para Cachoeiro
A equipe do Samu informou que transferiu a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os socorristas classificaram o ferimento como grave e priorizaram atendimento hospitalar imediato.
Diante das informações, os policiais conduziram a suspeita para a 10ª Delegacia Regional de Anchieta. A equipe apresentou a mulher sem lesões adicionais e sem registro de maus-tratos.
Agora, a Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio em Piúma para esclarecer a dinâmica do caso. Os investigadores deverão ouvir testemunhas e analisar as versões apresentadas.
Por fim, o desfecho do caso dependerá da apuração técnica e dos laudos médicos, que poderão indicar as circunstâncias exatas do ocorrido.