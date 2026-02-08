Desentendimento entre casal termina com homem esfaqueado em Piúma

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado (7). A ocorrência envolveu um casal e apresentou versões divergentes sobre o que teria motivado o ataque com faca.

A PM seguiu ao endereço informado para averiguar a denúncia. No trajeto, os militares encontraram a ambulância do Samu prestando atendimento à vítima, de 30 anos.

Em seguida, populares indicaram a residência onde a suspeita havia entrado após o ocorrido. A equipe chamou no local e recebeu atendimento de uma mulher.

Ao relatar os fatos, ela afirmou que sofreu agressões do companheiro e, por isso, pegou um canivete para se defender. Segundo a suspeita, ela desferiu um golpe no parceiro durante a discussão.

Quando os policiais perguntaram sobre o objeto utilizado, a mulher informou que lançou o canivete no córrego ao lado da residência. A equipe não localizou a arma no momento da ocorrência.

Posteriormente, os militares retornaram à ambulância e conversaram com a vítima, que apresentou uma versão diferente sobre a tentativa de homicídio em Piúma.

Ele relatou que bebia com um amigo quando a companheira chegou ao local e o esfaqueou pelas costas, sem motivo aparente. A declaração entrou para o registro da ocorrência.

Além disso, a suspeita afirmou que o companheiro a agrediu no dia anterior. No momento da abordagem, ela apresentava um corte visível na mão direita.

Vítima foi levada de Piúma para Cachoeiro

A equipe do Samu informou que transferiu a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os socorristas classificaram o ferimento como grave e priorizaram atendimento hospitalar imediato.

Diante das informações, os policiais conduziram a suspeita para a 10ª Delegacia Regional de Anchieta. A equipe apresentou a mulher sem lesões adicionais e sem registro de maus-tratos.

Agora, a Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio em Piúma para esclarecer a dinâmica do caso. Os investigadores deverão ouvir testemunhas e analisar as versões apresentadas.

Por fim, o desfecho do caso dependerá da apuração técnica e dos laudos médicos, que poderão indicar as circunstâncias exatas do ocorrido.