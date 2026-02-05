“Destruição Final 2” e mais filmes nos cinemas de Cachoeiro; confira programação
O enredo de “Destruição Final 2” aprofunda o drama humano em meio ao caos global.
A sequência de “Destruição Final” estreia nos cinemas nesta semana. Assim, nesse novo enredo está novamente a família Garrity. Desse modo, John (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e o filho do casal Nathan (Roger Dale Floyd) precisam enfrentar o pior lado da humanidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Isso porque eles necessitam encontrar um esconderijo seguro o suficiente para se protegerem de um cometa perigoso.
Leia também: A série ‘Emergência Radioativa’ retrata acidente real com o Césio-137 em Goiânia
Assim, agora, como sobreviventes do fim do mundo, eles precisarão deixar o bunker que os protegeu na Groenlândia em busca de um novo lar. No entanto, a jornada será ainda mais perigosa, pois nenhum deles estavam preparados para atravessar um mundo destruído e um deserto congelado.
Além disso, o enredo de “Destruição Final 2” aprofunda o drama humano em meio ao caos global. Isso porque, após escaparem da extinção, a família Garrity precisa lidar com perdas, conflitos e escolhas difíceis. Enquanto atravessam um planeta devastado, eles enfrentam não apenas ameaças naturais, mas também o lado mais cruel da humanidade.
Assim, a busca por um novo lar se transforma em uma jornada de sobrevivência, resistência emocional e esperança em um mundo que parece não oferecer mais abrigo.
Desse modo, vale destacar que Destruição Final 2 e outros títulos seguem em cartaz nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim.
Dessa forma, o público pode conferir diferentes gêneros e histórias nas salas da cidade, desde grandes produções de ação até opções para toda a família. Portanto, para quem busca lazer e entretenimento, a programação local oferece alternativas variadas ao longo da semana. Nesse sentido, confira a programação completa abaixo:
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Destruição Final 2 (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Socorro (2D)
- Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Sala 02
Davi – Nasce um Rei (2D)
- Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Anaconda (2D)
- Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Avatar: Fogo e Cinzas (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Sala 03
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
Stray Kids: The Dominate Experience (2D)
- Todos os dias – 18h (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Sala 04
Descontrole (2D)
- Todos os dias – 16h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
- Todos os dias – 18h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Agente Secreto (2D)
- Todos os dias – 20h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
O Primata (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Sala 02
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Anaconda (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Sala 03
Destruição Final 2 (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00
- Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Avatar: Fogo e Cinzas (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726