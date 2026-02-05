“Destruição Final 2” e mais filmes nos cinemas de Cachoeiro; confira programação

A sequência de “Destruição Final” estreia nos cinemas nesta semana. Assim, nesse novo enredo está novamente a família Garrity. Desse modo, John (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e o filho do casal Nathan (Roger Dale Floyd) precisam enfrentar o pior lado da humanidade.

Isso porque eles necessitam encontrar um esconderijo seguro o suficiente para se protegerem de um cometa perigoso.

Assim, agora, como sobreviventes do fim do mundo, eles precisarão deixar o bunker que os protegeu na Groenlândia em busca de um novo lar. No entanto, a jornada será ainda mais perigosa, pois nenhum deles estavam preparados para atravessar um mundo destruído e um deserto congelado.

Além disso, o enredo de “Destruição Final 2” aprofunda o drama humano em meio ao caos global. Isso porque, após escaparem da extinção, a família Garrity precisa lidar com perdas, conflitos e escolhas difíceis. Enquanto atravessam um planeta devastado, eles enfrentam não apenas ameaças naturais, mas também o lado mais cruel da humanidade.

Assim, a busca por um novo lar se transforma em uma jornada de sobrevivência, resistência emocional e esperança em um mundo que parece não oferecer mais abrigo.

Desse modo, vale destacar que Destruição Final 2 e outros títulos seguem em cartaz nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim.

Dessa forma, o público pode conferir diferentes gêneros e histórias nas salas da cidade, desde grandes produções de ação até opções para toda a família. Portanto, para quem busca lazer e entretenimento, a programação local oferece alternativas variadas ao longo da semana. Nesse sentido, confira a programação completa abaixo:

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Destruição Final 2 (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Socorro (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 02

Davi – Nasce um Rei (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Anaconda (2D)

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 03

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Stray Kids: The Dominate Experience (2D)

Todos os dias – 18h (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 04

Descontrole (2D)

Todos os dias – 16h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Todos os dias – 18h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Agente Secreto (2D)

Todos os dias – 20h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

O Primata (2D)

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 02

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Anaconda (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 03

Destruição Final 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)