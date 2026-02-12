Dia de Sorte de hoje: prêmio de R$ 150 mil; saiba suas chances de ganhar

O Dia de Sorte realiza nesta quinta-feira (12), mais um sorteio regular com prêmio estimado em R$ 150 mil para quem acertar os números sorteados. O sorteio do concurso está previsto para 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Sorteio acontece às 20h com apostas até as 19h

As apostas para o concurso do Dia de Sorte de hoje podem ser feitas até 19h, horário limite estabelecido pela Caixa. Os jogos estão disponíveis nas lotéricas credenciadas em todo o Brasil e também nos canais digitais oficiais, como o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, com divulgação do resultado logo após o encerramento.

Criada para atrair apostadores que preferem jogos com menos dezenas, a modalidade exige que o participante escolha sete números entre 31 e um mês da sorte. Além da faixa principal, o Dia de Sorte também premia acertos de quatro, cinco ou seis números, além do mês.

Entenda como funciona o Dia de Sorte

O valor da aposta simples do Dia de Sorte é de R$ 2,50, tornando-se uma das loterias com menor custo de entrada. O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, percentual distribuído entre as diferentes faixas de premiação, conforme as regras da Caixa.

Aposta mínima: R$ 2,50

Números escolhidos: 7 entre 31

Mês da sorte: 1 entre 12

Sorteios: terças, quintas e sábados

Caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor acumula para o concurso seguinte, elevando a estimativa de prêmio.

Quais são as chances de ganhar

A probabilidade de acerto no Dia de Sorte é considerada mais acessível quando comparada a outras modalidades, como a Mega-Sena. Em uma aposta simples, a chance de acertar os sete números é de 1 em 2.629.575. Já para faixas menores, as probabilidades aumentam significativamente.

7 números: 1 em 2.629.575

6 números: 1 em 15.056

5 números: 1 em 401

4 números: 1 em 21

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Valores mais altos são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e documento oficial de identificação.