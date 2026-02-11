Dia de Sorte: única aposta registrada em loteria do ES fatura prêmio

No concurso 1175 da loteria Dia de Sorte, realizado na noite desta terça-feira (10), uma única aposta no Espírito Santo, registrada na Casa Lotérica Sorte Grande Ltda ME, em Aracruz, conquistou destaque entre os ganhadores com seis acertos, tornando-se motivo de celebração no estado e reforçando o desempenho dos apostadores capixabas na modalidade.

O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, trouxe a sequência numérica 08-12-13-21-22-28-29. Entre os diversos prêmios distribuídos, a faixa dos 6 acertos registrou 75 apostas ganhadoras, cada uma premiada com R$ 2.885,60, incluindo a aposta capixaba que se destacou entre os ganhadores dessa faixa de premiação.

Resumo Completo da Premiação – Concurso 1175

Abaixo, os resultados oficiais divulgados pela Caixa:

7 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 2.518.534,42

Os números indicam um envolvimento expressivo dos apostadores de diversas regiões do país, com mais de 150 mil apostas premiadas nas diferentes faixas.

Aposta do Espírito Santo Entre os Destaques

A aposta simples, registrada de forma física na Casa Lotérica em Aracruz, rendeu àquele apostador o valor de R$ 2.885,60. Apesar de hoje o foco midiático frequentemente recair sobre os maiores prêmios, a performance de apostas locais em faixas secundárias também representa um relevante impacto na economia das casas lotéricas.

O jogador ainda não havia resgatado o prêmio até o fechamento desta matéria. A casa lotérica confirmou a aposta como simples, sem combinações múltiplas, o que reforça a importância das escolhas estratégicas mesmo em apostas de menor valor.

Estimativa do Próximo Concurso

De acordo com as informações oficiais, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, com sorteio programado para 12 de fevereiro de 2026, está em R$ 150.000,00. Este valor, embora inferior ao prêmio principal distribuído no concurso 1175, representa uma nova oportunidade para os apostadores testarem a sorte.

Impacto e Expectativa dos Apostadores

Apesar das probabilidades geralmente desfavoráveis, a frequência e a regularidade das apostas podem aumentar as chances de prêmios nas faixas intermediárias, como os seis acertos. A performance dos apostadores capixabas, sobretudo a aposta de Aracruz, pode reforçar a participação nas próximas edições da Dia de Sorte.

Com o próximo sorteio previsto para o início da semana, a expectativa é de que haja um aumento no volume de apostas em todo o país, à medida que jogadores buscam garantir seus palpites para os números e o mês da sorte.