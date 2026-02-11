Lotofácil 3610: apostas de 7 cidades diferentes do ES levam prêmios

A Lotofácil 3610, sorteada na noite desta terça-feira (10), trouxe boas notícias para apostadores do Espírito Santo. O concurso foi no Espaço da Sorte, em São Paulo, e distribuiu prêmios para jogadores capixabas em sete cidades diferentes do estado. Embora ninguém do ES tenha acertado as 15 dezenas e levado o prêmio principal, diversas apostas garantiram valores relevantes ao atingir 14 números.

De acordo com o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal, apostas de Barra de São Francisco, Domingos Martins, Itaguaçu, Santa Teresa, Serra, Vila Velha e Vitória acertaram 14 dezenas. Assim, as apostas renderam prêmios individuais de R$ 1.128,33. Os jogos foram tanto em casas lotéricas físicas quanto por meio dos canais eletrônicos oficiais.

Em Barra de São Francisco, a aposta vencedora foi pelos canais eletrônicos da Caixa. O mesmo ocorreu em Domingos Martins e Itaguaçu, onde os apostadores optaram pelo sistema digital para registrar seus jogos. Já em Santa Teresa, o prêmio saiu para uma aposta feita na lotérica Beco da Sorte, localizada no município serrano.

Na Serra, a aposta contemplada foi na Trevo Loteria. Já em Vitória, houve dois bilhetes premiados com 14 acertos, feitos nas lotéricas Ligue Loteria e Loteria Boa Ideia. Vila Velha concentrou o maior número de apostas vencedoras no concurso 3610, com registros feitos tanto pelos canais eletrônicos quanto em casas lotéricas tradicionais, como a Mapa da Mina e a Risque Ganhe Loteria.

Além dos prêmios de R$ 1.128,33 para quem acertou 14 dezenas, Vila Velha também teve destaque com uma aposta que marcou 15 números, garantindo um prêmio de R$ 2.256,66. Esse valor é resultado da modalidade com mais dezenas no volante, o que eleva o custo da aposta e, consequentemente, o retorno em caso de acerto.

Números sorteados da Lotofácil

Os números sorteados na Lotofácil 3610 foram: 01, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do país justamente por oferecer maiores chances de premiação e permitir ganhos a partir de 11 acertos.

Os prêmios, portanto, podem ser retirados nas casas lotéricas ou nas agências da Caixa, respeitando os valores e prazos estabelecidos. O próximo concurso da Lotofácil segue com expectativa de novos ganhadores em todo o país, incluindo o Espírito Santo.