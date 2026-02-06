Distribuidora de bebidas é flagrada furtando energia elétrica no ES

Um furto de energia elétrica foi identificado durante uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo, realizada por meio do Departamento de Investigações Criminais. A operação ocorreu nesta quinta-feira (05), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Além disso, a fiscalização contou com apoio técnico especializado.

Em seguida, a ação reuniu peritos do Instituto de Criminalística, vinculado à Polícia Científica do Espírito Santo, e técnicos da concessionária EDP. Dessa forma, o trabalho conjunto permitiu a verificação detalhada do sistema de energia elétrica do estabelecimento investigado.

Durante a fiscalização, os policiais civis mantiveram contato com o responsável pela distribuidora de bebidas, que acompanhou a perícia técnica. Inicialmente, o medidor de energia elétrica não apresentava sinais visíveis de violação. Os lacres da caixa, do borne e do aferidor estavam intactos. Assim, não havia indícios aparentes de adulteração no equipamento.

Peritos identificaram furto energia elétrica

Entretanto, ao aprofundar a análise, os peritos identificaram dois cabos elétricos ligados diretamente à rede da concessionária. Esses cabos operavam fora do sistema oficial de medição. Dessa forma, a equipe caracterizou o furto de energia elétrica, uma vez que o medidor não registrava o consumo.

Segundo a perícia, os cabos passavam sobre o toldo do comércio e entravam por um orifício na fachada do imóvel. Em seguida, a instalação alimentava diretamente uma câmara de refrigeração utilizada pelo estabelecimento. No momento da vistoria, os técnicos confirmaram o fluxo ativo de corrente elétrica. Assim, o desvio funcionava normalmente.

De acordo com informações técnicas da EDP, a instalação irregular possuía data de ativação anterior. Diante disso, os técnicos lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção. O documento descreve de forma detalhada as irregularidades relacionadas ao uso indevido de energia elétrica.

Ainda conforme o levantamento, um terceiro detém a propriedade do imóvel, que estava alugado ao responsável pela distribuidora. Mesmo assim, o responsável utilizava a ligação clandestina, o que configurou o furto de energia elétrica, independentemente da titularidade do imóvel.

Diante dos fatos, a equipe do Departamento de Investigações Criminais conduziu o responsável presente no local à unidade policial. O suspeito, de 35 anos, respondeu em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica.

Por fim, após os procedimentos legais, a autoridade policial liberou o homem mediante pagamento de fiança. O inquérito policial segue em andamento e apura a extensão do prejuízo e eventuais responsabilidades adicionais.