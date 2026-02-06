Distribuidora de bebidas é flagrada furtando energia elétrica no ES
Investigação identificou desvio direto da rede elétrica para câmara de refrigeração; responsável foi autuado por furto de energia.
Um furto de energia elétrica foi identificado durante uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo, realizada por meio do Departamento de Investigações Criminais. A operação ocorreu nesta quinta-feira (05), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Além disso, a fiscalização contou com apoio técnico especializado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em seguida, a ação reuniu peritos do Instituto de Criminalística, vinculado à Polícia Científica do Espírito Santo, e técnicos da concessionária EDP. Dessa forma, o trabalho conjunto permitiu a verificação detalhada do sistema de energia elétrica do estabelecimento investigado.
Durante a fiscalização, os policiais civis mantiveram contato com o responsável pela distribuidora de bebidas, que acompanhou a perícia técnica. Inicialmente, o medidor de energia elétrica não apresentava sinais visíveis de violação. Os lacres da caixa, do borne e do aferidor estavam intactos. Assim, não havia indícios aparentes de adulteração no equipamento.
Peritos identificaram furto energia elétrica
Entretanto, ao aprofundar a análise, os peritos identificaram dois cabos elétricos ligados diretamente à rede da concessionária. Esses cabos operavam fora do sistema oficial de medição. Dessa forma, a equipe caracterizou o furto de energia elétrica, uma vez que o medidor não registrava o consumo.
Segundo a perícia, os cabos passavam sobre o toldo do comércio e entravam por um orifício na fachada do imóvel. Em seguida, a instalação alimentava diretamente uma câmara de refrigeração utilizada pelo estabelecimento. No momento da vistoria, os técnicos confirmaram o fluxo ativo de corrente elétrica. Assim, o desvio funcionava normalmente.
De acordo com informações técnicas da EDP, a instalação irregular possuía data de ativação anterior. Diante disso, os técnicos lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção. O documento descreve de forma detalhada as irregularidades relacionadas ao uso indevido de energia elétrica.
Ainda conforme o levantamento, um terceiro detém a propriedade do imóvel, que estava alugado ao responsável pela distribuidora. Mesmo assim, o responsável utilizava a ligação clandestina, o que configurou o furto de energia elétrica, independentemente da titularidade do imóvel.
Diante dos fatos, a equipe do Departamento de Investigações Criminais conduziu o responsável presente no local à unidade policial. O suspeito, de 35 anos, respondeu em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica.
Por fim, após os procedimentos legais, a autoridade policial liberou o homem mediante pagamento de fiança. O inquérito policial segue em andamento e apura a extensão do prejuízo e eventuais responsabilidades adicionais.