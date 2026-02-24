Do sonho à realidade: Arthur Picoli exibe praia criada em seu sítio no ES

Arthur Picoli decidiu mostrar, nesta segunda-feira (23), o resultado da praia artificial que construiu em seu sítio, em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim (ES). Além de exibir o espaço finalizado, ele publicou nas redes sociais imagens do antes e depois da obra, destacando a transformação do terreno.

Ao compartilhar o projeto, o empresário relembrou a própria trajetória. “Quem diria que aquele moleque um dia ia poder fazer uma praia no quintal”, escreveu na legenda. Ele ainda reforçou o caráter pessoal da conquista e a ligação afetiva com a cidade natal.

Desde o início do ano passado, Arthur vem documentando cada etapa da construção do Sítio Bairo Louzada. O espaço recebeu esse nome em homenagem ao avô do ex-BBB, o que, portanto, amplia o significado do projeto para além da estrutura física. No começo deste ano, ele já havia antecipado que mostraria o resultado final e chegou a brincar com os seguidores sobre a expectativa para a entrega da obra.

Arthur Picoli mantém relacionamento com ex-BBB

Atualmente, Arthur mantém um relacionamento com Ivy Moraes, que participou do Big Brother Brasil 20. Apesar de viverem em cidades diferentes, os dois seguem juntos. Enquanto ele permanece em Conduru, Ivy mora com a família em Belo Horizonte. Ainda assim, o casal afirma que consegue administrar a distância e manter a rotina de encontros sempre que possível.