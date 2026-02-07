Duas apostas acertam 15 dezenas na Lotofácil; ES também tem ganhadores

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio do concurso 3607 da Lotofácil. Além das apostas que alcançaram 14 acertos, o concurso também teve ganhadores na faixa principal, com 15 dezenas corretas, que dividiram o prêmio máximo da modalidade.

De acordo com o detalhamento oficial divulgado pela Caixa, duas apostas acertaram todos os 15 números sorteados. Cada uma delas recebeu o prêmio de R$ 978.124,79. Os bilhetes vencedores foram de estados diferentes, ambos por meio de apostas simples realizadas em unidades lotéricas físicas.

Uma das apostas foi em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O jogo foi feito na CM Loterias Ltda, cuja razão social é CM Loterias Ltda ME. O apostador marcou 15 números no volante, utilizou o canal físico de vendas e optou pela modalidade de teimosinha. A aposta foi simples, com uma única cota, garantindo o prêmio integral da faixa.

A outra aposta vencedora saiu na capital paulista. O bilhete foi de São Paulo, na Lotérica Kakeya, administrada por Takumi Kakeya & Elza K. Kakeya. Assim como no caso do Rio Grande do Sul, o jogo foi simples, com 15 números apostados, feito presencialmente, sem utilização de teimosinha, e com uma única cota. Portanto, o prêmio pago ao apostador também foi de R$ 978.124,79.

Além dos ganhadores da faixa principal, o concurso 3607 da Lotofácil distribuiu prêmios para milhares de apostas que acertaram 14 dezenas em todo o país. No Espírito Santo, diversos bilhetes alcançaram essa faixa intermediária, com destaque para apostas registradas em Guarapari, Santa Maria de Jetibá, Serra, Vila Velha e Vitória. Cada uma das apostas com 14 acertos no estado recebeu R$ 1.760,43, conforme o valor definido para a categoria.

Como retirar os prêmios

A Lotofácil premia apostas a partir de 11 acertos. Os valores pagos em cada faixa dependem do número de ganhadores e da arrecadação total do concurso. Assim, os vencedores podem retirar os prêmios em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete original e de documento de identificação, respeitando os prazos e normas estabelecidos pela instituição financeira.