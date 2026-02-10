Dupla Sena: confira as dezenas e estimativa de prêmio para o próximo sorteio

O concurso 2920 da Dupla Sena, realizado na noite desta segunda-feira (2), terminou sem ganhadores na faixa principal em ambos os sorteios. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas no primeiro nem no segundo sorteio, o que fez com que o prêmio principal acumulasse. Com isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso, marcado para quarta-feira (4), pague cerca de R$ 900 mil ao apostador ou apostadores que acertarem todos os números.

No primeiro sorteio, as dezenas foram 9, 10, 16, 20, 34 e 40. Já no segundo sorteio, os números sorteados foram 14, 26, 27, 28, 34 e 35. Apesar de não haver ganhadores na faixa máxima, milhares de apostas saíram nas faixas secundárias, garantindo prêmios menores a jogadores de diferentes regiões do país.

Premiação do concurso 2920

No 1º sorteio, ninguém acertou as seis dezenas. Já na faixa de cinco acertos, seis apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 7.543,41. Outras 375 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 137,93 cada. Com três acertos, 7.256 apostas foram premiadas, com valor individual de R$ 3,56.

No 2º sorteio, novamente não houve ganhadores com seis acertos. Na faixa de cinco números, cinco apostas levaram R$ 8.146,88 cada. Com quatro acertos, 393 apostas ganharam R$ 131,61. Já os apostadores que acertaram três dezenas somaram 7.507 ganhadores, com prêmio de R$ 3,44 cada.

Como apostar na Dupla Sena

A Dupla Sena permite ao jogador concorrer em dois sorteios com apenas um bilhete, o que amplia as chances de premiação. Para apostar, é necessário escolher de seis a quinze números, dentre os 50 disponíveis no volante. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e também maiores as chances de ganhar.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. O apostador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por concursos consecutivos.

Probabilidades

As probabilidades de ganhar na Dupla Sena variam conforme a quantidade de números apostados. Com a aposta mínima, de seis números, a chance de acertar os seis números em um dos sorteios é de 1 em 15.890.700. Já quem marca mais dezenas aumenta as chances, mas precisa investir um valor maior.

Mesmo sem acertar os seis números, o jogo se destaca por premiar apostas com três, quatro ou cinco acertos em cada sorteio, o que garante um número maior de ganhadores a cada concurso.

Números mais sorteados

Segundo estatísticas da Caixa, alguns números aparecem com maior frequência nos resultados da Dupla Sena ao longo dos concursos. Entre os mais sorteados historicamente estão dezenas como 10, 34, 28, 35 e 16, que, inclusive, voltaram a aparecer no concurso 2920.

Especialistas em loterias reforçam, no entanto, que os sorteios são totalmente aleatórios e que não existe fórmula capaz de garantir prêmios. Ainda assim, muitos apostadores utilizam essas estatísticas como critério na hora de montar seus jogos.

O próximo sorteio da Dupla Sena acontece na quarta-feira (4), e a expectativa é de que o prêmio acumulado de R$ 900 mil atraia ainda mais apostadores em todo o país.