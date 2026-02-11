Ecovias inicia novas intervenções na BR 101 em Iconha e Rio Novo do Sul

A Ecovias Capixaba informou que iniciará, a partir do dia 19 de fevereiro de 2026, intervenções ambientais programadas na BR 101. As ações ocorrerão no trecho entre o km 379+820, próximo ao Contorno de Iconha, e o km 398+860, nas imediações da praça de pedágio, em Rio Novo do Sul.

Segundo a concessionária, as intervenções integram o cronograma das obras de duplicação da rodovia. Por isso, durante o período de execução dos serviços, poderá haver alterações pontuais no trânsito local.

A empresa informou que implantará sinalização adequada ao longo do trecho afetado, na BR 101. Além disso, equipes permanecerão em campo para orientar motoristas e garantir a organização do fluxo de veículos.

A Ecovias Capixaba reforçou que mantém compromisso com a segurança dos usuários e dos trabalhadores envolvidos nas obras. A concessionária também solicitou a compreensão dos motoristas durante a realização das intervenções.

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com os canais de atendimento da empresa pelo telefone 0800 7701 101 ou pelas redes sociais oficiais da concessionária.