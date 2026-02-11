Cidades

Ecovias inicia novas intervenções na BR 101 em Iconha e Rio Novo do Sul

Trecho entre o Contorno de Iconha e a praça de pedágio poderá ter alterações pontuais no trânsito devido às obras de duplicação.

Obras na BR-101
Foto: Divulgação/Eco101

A Ecovias Capixaba informou que iniciará, a partir do dia 19 de fevereiro de 2026, intervenções ambientais programadas na BR 101. As ações ocorrerão no trecho entre o km 379+820, próximo ao Contorno de Iconha, e o km 398+860, nas imediações da praça de pedágio, em Rio Novo do Sul.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a concessionária, as intervenções integram o cronograma das obras de duplicação da rodovia. Por isso, durante o período de execução dos serviços, poderá haver alterações pontuais no trânsito local.

Leia também: Caminhão com blocos de pedra tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul

A empresa informou que implantará sinalização adequada ao longo do trecho afetado, na BR 101. Além disso, equipes permanecerão em campo para orientar motoristas e garantir a organização do fluxo de veículos.

A Ecovias Capixaba reforçou que mantém compromisso com a segurança dos usuários e dos trabalhadores envolvidos nas obras. A concessionária também solicitou a compreensão dos motoristas durante a realização das intervenções.

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com os canais de atendimento da empresa pelo telefone 0800 7701 101 ou pelas redes sociais oficiais da concessionária.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

BR 101IconhaObrasRio Novo do Sul

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por