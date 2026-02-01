Educação de Linhares antecipa entrega de 28 mil kits escolares

A Prefeitura de Linhares iniciou a distribuição de 28 mil kits escolares destinados aos alunos esclarecidos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II da rede municipal. A entrega acontece antes do início do ano letivo de 2026 e garante que os estudantes comecem as aulas com todo o material didático necessário.

Nesse sentido, os kits começaram a chegar à Secretaria Municipal de Educação e estão sendo organizados no Centro de Distribuição da pasta, localizado no bairro Novo Horizonte. A logística prevê entregas diárias em todas as unidades de ensino, tanto da sede quanto do interior do município.

Do total de materiais, 4.500 kits atendem crianças de 1 a 3 anos matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil. Outros 4.500 kits são destinados a alunos de 4 e 5 anos da pré-escola. Já os estudantes do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, recebem 11 mil kits, enquanto 8 mil unidades atendem alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

A Secretaria Municipal de Educação iniciou o envio dos materiais para as escolas conforme o planejamento da rede. A entrega às famílias ficará sob responsabilidade das equipes gestoras de cada unidade, respeitando a organização interna de cada escola.

A ação faz parte do planejamento educacional do município e busca assegurar melhores condições de aprendizagem desde os primeiros anos escolares. Esta é a primeira vez que estudantes da rede municipal recebem, de forma conjunta, kits escolares, mochilas e tênis.

As aulas na rede municipal de ensino de Linhares começam no dia 4 de fevereiro nas escolas regulares. Já as unidades de tempo integral iniciam o ano letivo no dia 9 de fevereiro.