Educação em Cachoeiro: erro em cadernos escolares levanta questionamentos

Cadernos escolares reservados para a distribuição gratuita na rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim viram alvo de questionamentos por parte de educadores após a identificação de um erro de escrita na capa do material nesta sexta-feira (20).

No centro do caderno há três fotografias dispostas horizontalmente, cada uma destacando um ponto turístico ou cultural do município.

Professores que tiveram acesso ao material relataram que a falha está relacionada à escrita da palavra “museu”, que aparece como “museo” em referência ao Museu Ferroviário Domingos Lage, um dos principais patrimônios históricos do município.

O erro, embora considerado simples do ponto de vista ortográfico, ganhou relevância por estar presente em um material pedagógico que deve ser distribuído em larga escala.

Para professores da rede municipal, a situação vai além de uma falha gráfica. Eles avaliam que materiais escolares também cumprem um papel educativo indireto, especialmente no que diz respeito à leitura, à escrita e ao reconhecimento do patrimônio local.

“Quando um estudante vê o nome de um lugar escrito de forma incorreta em um caderno oficial, isso pode gerar confusão e até comprometer o aprendizado”, avaliou um educador, que preferiu não se identificar.

A distribuição dos cadernos faz parte das ações da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo.

O que diz a Prefeitura de Cachoeiro

O AQUINOTICIAS.COM procurou a Prefeitura de Cachoeiro. Entretanto, até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. Caso haja o encaminhamento de algum posicionamento, o texto será atualizado.