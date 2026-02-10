Emenda parlamentar garante veículo para fortalecer cooperativas no ES
A entrega se conecta diretamente à Lei do Cooperativismo, de autoria do parlamentar, que modernizou o marco legal do setor no estado.
O deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) entregou um veículo adquirido por meio de emenda parlamentar para apoiar ações de fortalecimento do cooperativismo no Espírito Santo. A iniciativa amplia a estrutura operacional das cooperativas e reforça a estratégia do mandato de estimular um modelo de desenvolvimento que gera renda, promove inclusão e movimenta a economia regional.
Além disso, a entrega se conecta diretamente à Lei do Cooperativismo, de autoria do parlamentar, que modernizou o marco legal do setor no estado. A legislação trouxe mais segurança jurídica, ampliou incentivos e garantiu amparo às cooperativas capixabas, criando condições mais favoráveis para a expansão das atividades.
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Segundo Allan Ferreira, a medida vai além da destinação de um bem material. Para ele, o cooperativismo transforma realidades ao fortalecer comunidades e promover crescimento sustentável. Nesse sentido, o parlamentar destacou que a lei teve como objetivo modernizar e valorizar o setor e que a entrega do veículo representa mais um passo concreto para garantir estrutura e condições reais de crescimento às cooperativas.
Fortalecimento das Cooperativas
Por sua vez, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo (OCB/ES), Carlão, avaliou a iniciativa como estratégica. De acordo com ele, o cooperativismo não se limita a um modelo de negócio, mas atua como ferramenta de desenvolvimento social e econômico. Assim, o apoio institucional, tanto por meio da lei quanto da emenda parlamentar, demonstra compreensão do papel que o setor exerce no Espírito Santo.
Atualmente, o cooperativismo reúne milhares de cooperados no estado, gera empregos e contribui para o desenvolvimento regional. Com o novo veículo, as ações de apoio técnico ganham maior alcance, permitindo atendimento mais amplo às cooperativas distribuídas em diferentes regiões capixabas.
Dessa forma, o mandato de Allan Ferreira segue atuando na formulação de políticas públicas que reconhecem o cooperativismo como instrumento essencial para o crescimento econômico, a inclusão social e a prosperidade compartilhada no Espírito Santo.
Com informações da assessoria de imprensa.
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