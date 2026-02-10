Mimoso do Sul: obra de reestruturação de praça deve ser entregue até abril

A cidade de Mimoso do Sul avança na transformação urbana de um dos seus principais espaços públicos: a Praça José Coimbra de Resende, mais conhecida como Pracinha das Mangueiras.

A obra de reestruturação está em ritmo acelerado. Dessa forma, o equipamento deve ser entregue entre o final de março e início de abril de 2026.

“Como vocês sabem, um dos maiores sonhos da nossa gestão era reestruturar, refazer essa obra da Pracinha das Mangueiras com muita parceria com o Governo do Estado. Graças a Deus, a gente conseguiu realizar esse sonho, fazendo esse convênio, licitando essa obra, e como eu falei, a obra está a todo vapor“, explicou o prefeito Peter Costa.

A intervenção na Praça das Mangueiras contempla uma requalificação completa da área de lazer e convivência urbana. Historicamente o espaço é ponto de encontro e referência cultural para os moradores.

O projeto prevê a construção de uma quadra poliesportiva com arquibancada, pista de skate e circulação. Ainda contará com espaços de convivência com bancos e iluminação, além de um projeto paisagístico que realça a arborização e acessibilidade do local. O investimento destinado à obra é de cerca de R$ 4,2 milhões.

“A previsão para entrega é final de março, abril. E a gente está aqui, semanalmente, acompanhando de perto todos os detalhes. E eu tenho certeza que vai ser uma obra que vai ficar marcada na nossa gestão.”

Assim, o gestor ressaltou pontos específicos de avanço, entre eles a iluminação. Segundo ele, já em fase avançada, e a conclusão estrutural da quadra poliesportiva, que deve se tornar um dos principais equipamentos esportivos da cidade.

“Nossa parte de iluminação já está bem avançada. Como vocês também podem ver, a parte estrutural da nossa quadra já está praticamente pronta. Como eu falei, obras bem avançadas.”

A Praça das Mangueiras tem sido historicamente um dos espaços públicos mais frequentados da cidade, seja para momentos de lazer, práticas esportivas ou eventos comunitários.

Entretanto, antes das obras atuais, ela já havia passado por melhorias pontuais ao longo dos anos, incluindo revitalizações de infraestrutura e melhorias de limpeza urbana, mas a atual intervenção é uma das mais profundas em décadas, com impacto direto na qualidade de vida dos quase 25 mil habitantes de Mimoso do Sul.