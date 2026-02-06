Emprego em Cachoeiro: Casa de Bolos contrata ajudante de padaria

A Casa de Bolos abriu uma vaga para ajudante de padaria em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é voltada para atuação no Centro da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A empresa oferece salário de R$ 1.695,60, além de vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e plano odontológico. Além disso, há premiação interna conforme critérios da empresa.

Leia também: Sine Cachoeiro divulga vagas de emprego para indústria e comércio

A jornada de trabalho ocorre das 9h30 às 18h30. No entanto, após três meses de experiência, o funcionário passa a trabalhar com sábados alternados.

Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter ensino fundamental ou médio. A função envolve atividades práticas ligadas à produção diária da padaria.

Atribuições

Entre as atribuições, o ajudante auxilia na produção e montagem de bolos. Além disso, atua na organização de insumos e na preparação de caldas e recheios.

O profissional também presta apoio nas atividades da fábrica, contribuindo para o funcionamento do processo produtivo. Dessa forma, a empresa busca alguém comprometido com a rotina e o trabalho em equipe.

Os interessados devem enviar o currículo pelo telefone (27) 99995-0838 ou pelo e-mail [email protected].