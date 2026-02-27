Empresa abre oportunidade para auxiliar de produção; saiba como se candidatar
Empresa busca candidatos maiores de 18 anos e não exige experiência para a função
A AG3 anunciou a abertura de vaga para auxiliar de produção em parceria com a Uniaves. A empresa já recebe currículos e busca candidatos com mais de 18 anos para integrar a equipe. Além disso, a seleção não exige experiência prévia, o que amplia as oportunidades para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.
Segundo as informações divulgadas, a empresa procura profissionais organizados e proativos. Portanto, candidatos que demonstram responsabilidade e disposição para aprender tendem a se destacar no processo seletivo. Ao mesmo tempo, a AG3 informa que oferece salário compatível com o mercado e benefícios considerados atrativos.
A empresa estabeleceu critérios simples para participação na seleção. O candidato precisa ter mais de 18 anos e apresentar perfil organizado. No entanto, não é necessário comprovar experiência anterior na função. Dessa forma, jovens e pessoas em busca da primeira oportunidade profissional podem concorrer.
Além do salário compatível, a empresa destaca a oferta de benefícios. Embora não tenha detalhado todos os itens, a divulgação menciona condições alinhadas ao mercado. Assim, a proposta pode atrair trabalhadores interessados em estabilidade e desenvolvimento profissional.
Como se candidatar
A AG3 orienta os interessados a enviarem o currículo diretamente para o número (28) 99942-0222. Dessa maneira, o contato ocorre de forma direta e prática. Portanto, quem pretende participar deve organizar os documentos e realizar o envio o quanto antes.
Enquanto o processo segue aberto, a expectativa é de que a parceria com a Uniaves fortaleça a geração de empregos. Além disso, a iniciativa amplia as oportunidades para trabalhadores que desejam atuar na área de produção.
