Fames prorroga inscrições para concurso com salários de R$ 10 mil
O novo prazo para se inscrever segue até 5 de março.
A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) prorrogou as inscrições do concurso para contratação de professores. A instituição oferece 23 vagas para os cargos de titular, adjunto e assistente. O novo prazo para se inscrever segue até 5 de março.
O concurso da Fames contempla jornada de 40 horas semanais. A seleção inclui áreas como canto, instrumentos musicais, musicalização e regência. Dessa forma, a faculdade amplia o quadro docente em diferentes frentes de atuação artística e pedagógica.
Além das vagas, o certame traz um diferencial importante. A Assembleia Legislativa aprovou recentemente um projeto de lei que reestrutura a carreira dos professores da Fames. O governador do Estado deve sancionar a medida nos próximos dias. Assim, os aprovados ingressarão em um plano com progressão garantida por lei.
A nova estrutura assegura reajuste salarial de 34%. Com isso, os vencimentos podem chegar a R$ 10.062, dependendo da função exercida. Portanto, o concurso da Fames representa oportunidade de crescimento profissional e estabilidade na carreira pública.
A prova
No processo seletivo, a organização aplicará provas dissertativa, de títulos e de desempenho. A previsão é iniciar as etapas em abril. A Fundação Cefet Minas conduz todo o certame. Assim, os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente no site da organizadora. No mesmo endereço eletrônico, a instituição disponibiliza o edital completo, com regras e orientações detalhadas.
Com a prorrogação do prazo, a Fames amplia a chance de participação dos candidatos. Assim, profissionais da área musical podem disputar uma das vagas e integrar o corpo docente da instituição.
