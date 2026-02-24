Empresa abre vaga para ajudante de coleta e entrega em Cachoeiro
Oportunidade é para atuação no CAC, com benefícios e salário compatível com o mercado
Uma empresa do setor de cargas e encomendas abriu vaga para ajudante de coleta e entrega em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A empresa Trans Scherrer realiza o processo seletivo e busca profissionais com disponibilidade de horário. Além disso, considera desejável experiência prévia na função, embora não seja obrigatória.
Leia também: Alunos da rede pública capixaba podem se inscrever no Pré-Enem
Requisitos da vaga
O candidato deve ter disponibilidade para cumprir a jornada definida pela empresa. Caso possua experiência anterior na área, isso será considerado um diferencial.
Ainda assim, a empresa avalia candidatos que demonstrem disposição e comprometimento com as atividades operacionais.
Benefícios oferecidos
A empresa oferece salário compatível com o mercado. Além disso, concede ticket alimentação no valor de R$ 30 por dia.
O pacote inclui premiação operacional e plano de saúde. Também disponibiliza convênio com o Sest Senat.
Como se candidatar
Os interessados devem enviar currículo por e-mail (📧 [email protected]) ou entrar em contato pelo WhatsApp (28) 99975-4138.
Portanto, quem busca oportunidade no setor de logística pode aproveitar o momento e participar do processo seletivo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726