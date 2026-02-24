Empresa abre vaga para ajudante de coleta e entrega em Cachoeiro

Uma empresa do setor de cargas e encomendas abriu vaga para ajudante de coleta e entrega em Cachoeiro de Itapemirim.

A empresa Trans Scherrer realiza o processo seletivo e busca profissionais com disponibilidade de horário. Além disso, considera desejável experiência prévia na função, embora não seja obrigatória.

Requisitos da vaga

O candidato deve ter disponibilidade para cumprir a jornada definida pela empresa. Caso possua experiência anterior na área, isso será considerado um diferencial.

Ainda assim, a empresa avalia candidatos que demonstrem disposição e comprometimento com as atividades operacionais.

Benefícios oferecidos

A empresa oferece salário compatível com o mercado. Além disso, concede ticket alimentação no valor de R$ 30 por dia.

O pacote inclui premiação operacional e plano de saúde. Também disponibiliza convênio com o Sest Senat.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar currículo por e-mail (📧 [email protected]) ou entrar em contato pelo WhatsApp (28) 99975-4138.

Portanto, quem busca oportunidade no setor de logística pode aproveitar o momento e participar do processo seletivo.