Oportunidades

Empresa abre vaga para ajudante de coleta e entrega em Cachoeiro

Oportunidade é para atuação no CAC, com benefícios e salário compatível com o mercado

emprego Sine Cachoeiro
Foto: Freepik

Uma empresa do setor de cargas e encomendas abriu vaga para ajudante de coleta e entrega em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A empresa Trans Scherrer realiza o processo seletivo e busca profissionais com disponibilidade de horário. Além disso, considera desejável experiência prévia na função, embora não seja obrigatória.

Leia também: Alunos da rede pública capixaba podem se inscrever no Pré-Enem

Requisitos da vaga

O candidato deve ter disponibilidade para cumprir a jornada definida pela empresa. Caso possua experiência anterior na área, isso será considerado um diferencial.

Ainda assim, a empresa avalia candidatos que demonstrem disposição e comprometimento com as atividades operacionais.

Benefícios oferecidos

A empresa oferece salário compatível com o mercado. Além disso, concede ticket alimentação no valor de R$ 30 por dia.

O pacote inclui premiação operacional e plano de saúde. Também disponibiliza convênio com o Sest Senat.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar currículo por e-mail (📧 [email protected]) ou entrar em contato pelo WhatsApp (28) 99975-4138.

Portanto, quem busca oportunidade no setor de logística pode aproveitar o momento e participar do processo seletivo.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidadesVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por