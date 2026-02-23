Alunos da rede pública capixaba podem se inscrever no Pré-Enem

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou o edital do Pré-Enem Espírito Santo 2026 e abriu inscrições nesta segunda-feira (23). O programa oferece 2.880 vagas para estudantes da Rede Pública Estadual.

O governo distribuiu as vagas em escolas polo da rede estadual. Podem participar alunos matriculados na 3ª série do ensino médio e na 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Aluno, até as 23h59 da próxima sexta-feira (27). A Sedu divulgará a lista de classificados no dia 10 de março, a partir das 17 horas.

Para concluir a inscrição, o estudante deve informar CPF, número de identificação estudantil (ID 2026) e, se tiver, o número do CadÚnico.

Secretário destaca compromisso com os estudantes

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que o programa fortalece a trajetória acadêmica dos alunos da rede pública.

Segundo ele, o Pré-Enem amplia oportunidades ao oferecer preparação estruturada, gratuita e alinhada ao exame nacional. O secretário ressaltou que a iniciativa garante melhores condições para que os jovens disputem vagas no Ensino Superior.

Vitor de Angelo também destacou o alcance social da política pública. De acordo com ele, o curso promove revisão de conteúdos, orientação estratégica e apoio emocional, além de contribuir para um desempenho mais competitivo no Enem.

Critérios de inclusão

A Sedu destinou 50% das vagas à ampla concorrência. Os outros 50% seguem critérios de reserva, sendo 45% para estudantes autodeclarados Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas (PPIQ) e 5% para Pessoas com Deficiência (PcD).

A medida busca garantir equidade no acesso ao curso preparatório.

Estrutura do curso

O Pré-Enem Espírito Santo funciona três vezes por semana. Contudo, as turmas ocorrem de forma presencial nas escolas polo e também em formato on-line síncrono, por meio da plataforma Google Meet.

A proposta pedagógica segue a Matriz de Referência do Enem. Isso porque, o curso prioriza a resolução de questões de edições anteriores, o que permite maior familiaridade com o formato da prova.

Além disso, o programa realiza aulões presenciais aos sábados, com foco em Redação e nas áreas do conhecimento cobradas no exame. Os estudantes também têm acesso a videoaulas gravadas como material complementar.

Dessa forma, com a abertura do edital, o governo estadual reforça a política de incentivo ao ingresso no Ensino Superior e amplia o acesso à preparação gratuita para o Enem.