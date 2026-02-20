Empresa abre vagas para motoboy em Cachoeiro

A HC Express abriu vagas para motoboy em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa atua no setor de entregas e busca profissionais para contratação formal.

A oportunidade prevê salário fixo com adicional de periculosidade. Além disso, a empresa oferece aluguel da moto e auxílio alimentação. Entre os benefícios, a HC Express também disponibiliza cartão combustível. Além disso, o profissional contará com seguro de vida e outros adicionais.

A contratação ocorre pelo regime CLT. Portanto, o trabalhador terá acesso aos direitos previstos na legislação trabalhista. A jornada será de 44 horas semanais, em expediente diurno. Dessa forma, a empresa organiza as entregas dentro de horário comercial.

Os candidatos podem buscar informações pelo telefone (28) 99984-0670.