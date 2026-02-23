Empresa anuncia vaga para frentista em Cachoeiro; saiba como se candidatar
Oportunidade exige ensino médio completo e oferece benefícios como ticket alimentação e seguro de vida
O posto de combustível Armando Pneus, localizado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, está contratando frentistas.
A escala de trabalho é 12×36, ou seja trabalha um dia e folga outro. Para se candidatar é necessário possuir ensimo médio completo e disponibilidade de horários, além de boa comunicação. Outro requisito é que o canditado possua condução própria e CNH.
A vaga exige experiência ou afinidade com atendimento ao cliente. Além disso, o candidato deve ter capacidade para trabalhar em equipe. Ter experiência anterior em operações de caixa será considerado diferencial.
Benefícios oferecidos
A empresa oferece ticket alimentação e vale-transporte. Também disponibiliza plano de saúde e plano odontológico opcionais.
Além disso, o pacote inclui seguro de vida e lembranças comemorativas, como aniversário e tempo de casa.
Como se candidatar
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]
A vaga é ofertada pelo Auto Posto Armando Pneus, que realiza a seleção de forma direta. Portanto, candidatos que atendam aos requisitos devem encaminhar o currículo o quanto antes.
