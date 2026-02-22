Mega-Sena em Cachoeiro: seis apostas faturam prêmio

Seis apostas registradas em loterias de Cachoeiro de Itapemirim acertaram quatro dezenas no concurso 2975 da Mega-Sena sorteado neste sábado (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada bilhete premiado com a quadra vai receber R$ 847,85.

Os números sorteados foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, duas das apostas em Cachoeiro foram pelo Internet Banking Caixa. Outras quatro foram em pontos físicos: uma na Lotérica do Casa Grande, duas em canais eletrônicos vinculados à unidade SILCE e uma na Lotérica 7 de Setembro. Todas foram apostas simples, com seis dezenas marcadas.

No total nacional, 7.501 apostas acertaram quatro números e garantiram o prêmio da quadra. Entretanto, na faixa de cinco acertos, 106 apostas tiveram prêmio individual de R$ 36.398,76.

Não houve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso, marcado para terça-feira (24), é de R$ 116 milhões.

A Mega-Sena realiza sorteios regulares três vezes por semana e é a principal modalidade das loterias federais no país. O prêmio principal é para quem acerta as seis dezenas, mas também há premiação para quem faz quatro ou cinco acertos.

Como apostar

Para apostar, o jogador deve marcar de seis a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas escolhidas, maior o valor da aposta e também as chances de ganhar.

Em Cachoeiro de Itapemirim, os seis bilhetes premiados reforçam a tradição do município em registrar ganhadores nas faixas secundárias da Mega-Sena. Entretanto, apesar de nenhum apostador local ter levado o prêmio máximo desta vez, a quadra garantiu um retorno financeiro aos sortudos que acertaram quatro dezenas.

As apostas para o próximo concurso podem ser até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.