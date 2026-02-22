Mega-Sena em Cachoeiro: seis apostas faturam prêmio
As apostas para o próximo concurso podem ser até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.
Seis apostas registradas em loterias de Cachoeiro de Itapemirim acertaram quatro dezenas no concurso 2975 da Mega-Sena sorteado neste sábado (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada bilhete premiado com a quadra vai receber R$ 847,85.
Os números sorteados foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, duas das apostas em Cachoeiro foram pelo Internet Banking Caixa. Outras quatro foram em pontos físicos: uma na Lotérica do Casa Grande, duas em canais eletrônicos vinculados à unidade SILCE e uma na Lotérica 7 de Setembro. Todas foram apostas simples, com seis dezenas marcadas.
No total nacional, 7.501 apostas acertaram quatro números e garantiram o prêmio da quadra. Entretanto, na faixa de cinco acertos, 106 apostas tiveram prêmio individual de R$ 36.398,76.
Não houve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso, marcado para terça-feira (24), é de R$ 116 milhões.
A Mega-Sena realiza sorteios regulares três vezes por semana e é a principal modalidade das loterias federais no país. O prêmio principal é para quem acerta as seis dezenas, mas também há premiação para quem faz quatro ou cinco acertos.
Como apostar
Para apostar, o jogador deve marcar de seis a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas escolhidas, maior o valor da aposta e também as chances de ganhar.
Em Cachoeiro de Itapemirim, os seis bilhetes premiados reforçam a tradição do município em registrar ganhadores nas faixas secundárias da Mega-Sena. Entretanto, apesar de nenhum apostador local ter levado o prêmio máximo desta vez, a quadra garantiu um retorno financeiro aos sortudos que acertaram quatro dezenas.
