Empresa da construção civil abre vagas de emprego em Marechal Floriano

A LCM Construção e Comércio S.A. abriu novas vagas na construção civil para atuação em Marechal Floriano e região. A empresa iniciou o processo seletivo para reforçar suas equipes.

A construtora seleciona profissionais para as seguintes funções: servente de obras, motorista categoria D, auxiliar administrativo e técnico em segurança do trabalho.

Além disso, a empresa também contrata operador de rolo de pneus e operador de minicarregadeira. Com isso, amplia o número de oportunidades no setor.

Requisitos e diferencial

A LCM informou que experiência na área será considerada diferencial. No entanto, os interessados devem atender aos requisitos básicos exigidos para cada função.

Portanto, profissionais com vivência em obras e operação de máquinas pesadas podem ter vantagem na seleção.

Como enviar currículo

Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected]. A empresa orienta que o assunto da mensagem contenha: Vaga pretendida – Nome do candidato. Assim, o setor responsável poderá direcionar corretamente cada candidatura.

Oportunidades no setor

A abertura das vagas reforça o ritmo ativo da construção civil na região serrana. Além disso, o setor mantém demanda por mão de obra qualificada.

Por isso, quem busca inserção ou recolocação no mercado deve enviar o currículo o quanto antes. A empresa não informou prazo final para inscrição.

Com a ampliação das frentes de trabalho, a LCM segue fortalecendo sua atuação em Marechal Floriano e municípios vizinhos.