Empresa da construção civil abre vagas de emprego em Marechal Floriano
Empresa contrata para seis funções e reforça equipe em obras na região serrana
A LCM Construção e Comércio S.A. abriu novas vagas na construção civil para atuação em Marechal Floriano e região. A empresa iniciou o processo seletivo para reforçar suas equipes.
A construtora seleciona profissionais para as seguintes funções: servente de obras, motorista categoria D, auxiliar administrativo e técnico em segurança do trabalho.
Além disso, a empresa também contrata operador de rolo de pneus e operador de minicarregadeira. Com isso, amplia o número de oportunidades no setor.
Requisitos e diferencial
A LCM informou que experiência na área será considerada diferencial. No entanto, os interessados devem atender aos requisitos básicos exigidos para cada função.
Portanto, profissionais com vivência em obras e operação de máquinas pesadas podem ter vantagem na seleção.
Como enviar currículo
Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected]. A empresa orienta que o assunto da mensagem contenha: Vaga pretendida – Nome do candidato. Assim, o setor responsável poderá direcionar corretamente cada candidatura.
Oportunidades no setor
A abertura das vagas reforça o ritmo ativo da construção civil na região serrana. Além disso, o setor mantém demanda por mão de obra qualificada.
Por isso, quem busca inserção ou recolocação no mercado deve enviar o currículo o quanto antes. A empresa não informou prazo final para inscrição.
Com a ampliação das frentes de trabalho, a LCM segue fortalecendo sua atuação em Marechal Floriano e municípios vizinhos.
