Marataízes tem mais de 200 vagas de emprego disponíveis; confira

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciou 214 vagas de emprego em Marataízes. Nesse sentido, as oportunidades concentram-se, principalmente, nos setores de comércio e serviços. Além disso, as empresas oferecem contratação com carteira assinada e garantem todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Contudo, as vagas contemplam diferentes perfis profissionais. No entanto, o órgão alerta que a disponibilidade pode mudar sem aviso prévio. Por isso, os candidatos devem buscar atendimento o quanto antes.

Leia também: Cachoeiro: sextou com mais de 100 vagas de emprego disponíveis

Como participar?

Para participar da seleção, o trabalhador precisa apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de RG e CPF. Dessa forma, o SINE organiza o cadastro e encaminha os candidatos conforme o perfil exigido pelas empresas contratantes.

O SINE atua como intermediador entre empregadores e trabalhadores. A equipe auxilia na triagem de currículos e na seleção inicial dos candidatos. Ao mesmo tempo, o órgão capta novas oportunidades junto às empresas do município. Assim, amplia o acesso ao mercado formal e fortalece a geração de renda local.

Além do encaminhamento para as vagas, a agência também disponibiliza espaço para entrevistas e, eventualmente, para treinamentos. Com isso, facilita o contato direto entre empregadores e candidatos, tornando o processo mais ágil e eficiente.

Onde fica o Sine?

O SINE de Marataízes funciona na Avenida Rubens Rangel, nº 1.489, no térreo do Edifício Itamaraty. O prédio abriga ainda a SEMASHT e a Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Para mais informações sobre as 214 vagas de emprego em Marataízes, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 99252-6203. Portanto, quem busca inserção ou recolocação profissional deve acompanhar as atualizações e comparecer à agência com a documentação exigida.