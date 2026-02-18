Engavetamento com quatro veículos é registrado na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um engavetamento na BR 101 em Rio Novo do Sul foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quarta-feira (18). O acidente ocorreu no km 397 da rodovia federal.

De acordo com a PRF, a colisão envolveu três carros de passeio e um caminhão. Apesar do impacto entre os veículos, ninguém ficou ferido.

Motoristas que passavam pelo trecho acionaram as autoridades logo após a batida. Em seguida, equipes da PRF chegaram ao local para organizar o tráfego.

Os agentes sinalizaram a pista e orientaram os condutores. Dessa forma, o trânsito continuou fluindo normalmente, sem registro de congestionamentos prolongados.

Inicialmente, os policiais realizaram os procedimentos de praxe. Eles identificaram os condutores e verificaram as condições dos veículos envolvidos.

Ainda assim, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a dinâmica do acidente. A PRF informou apenas que apura as causas do engavetamento.

O trecho onde ocorreu o acidente registra fluxo constante de veículos leves e pesados. Por isso, colisões em sequência exigem atenção redobrada dos motoristas.

Engavetamento na BR 101 em Rio Novo do Sul

O engavetamento na BR 101 em Rio Novo do Sul agora passa por análise técnica. A PRF deve elaborar relatório para esclarecer o que provocou a colisão em cadeia.

Os agentes vão avaliar fatores como distância entre veículos, condições da pista e possíveis falhas humanas. Além disso, devem ouvir os condutores envolvidos.

Apesar do susto, os ocupantes dos veículos dispensaram atendimento médico. A ausência de feridos contribuiu para a rápida liberação total da via.

Contudo, acidentes desse tipo costumam ocorrer quando motoristas reduzem a velocidade de forma repentina. Por isso, a PRF reforça a importância de manter distância segura.

O trecho do km 397 apresenta movimento intenso ao longo do dia. Assim, qualquer distração pode gerar impacto em sequência, como ocorreu neste caso.

Mesmo sem vítimas, o engavetamento na BR 101 em Rio Novo do Sul chamou atenção de quem trafegava pela região. Motoristas registraram imagens e compartilharam informações.

Por fim, a Polícia Rodoviária Federal segue com a apuração oficial. Novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão do relatório técnico.