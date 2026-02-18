Identificado gari que morreu em acidente a caminho do trabalho em Cachoeiro
Colisão entre motocicleta e retroescavadeira ocorreu na ES-393, no bairro Marbrasa, na manhã desta quarta-feira (18).
O gari que morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (18), em Cachoeiro de Itapemirim, foi identificado como Maicon Suel de Souza Bahia, de 34 anos. O acidente ocorreu na BR 393, no bairro Marbrasa.
O trabalhador seguia de moto para o trabalho no momento do acidente. Contudo, durante o trajeto, ele se envolveu em uma batida com uma retroescavadeira.
Populares acionaram equipes de socorro logo após o impacto. Devido à gravidade dos ferimentos, o coletor de lixo não resistiu e morreu ainda no local.
A confirmação da identidade do gari ocorreu horas depois, após os procedimentos legais. A notícia gerou comoção entre colegas de profissão e moradores da região.
Segundo informações preliminares, a colisão ocorreu em um trecho urbano da rodovia estadual. Ainda assim, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou oficialmente as circunstâncias exatas do acidente.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e iniciou o levantamento das informações.
Maicon atuava como coletor de lixo no município e cumpria rotina diária de trabalho. Na manhã do acidente, ele havia saído de casa para mais uma jornada. A perícia encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal do município.
