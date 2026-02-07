ES projeta R$ 104 bilhões até 2031 e revela onde estão os maiores investimentos

Os investimentos no Espírito Santo até 2031 devem alcançar R$ 104,3 bilhões, distribuídos em mais de 240 projetos produtivos mapeados pelo Observatório Findes. O levantamento aponta crescimento contínuo da atratividade econômica estadual.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A indústria concentra o maior volume dos investimentos no Espírito Santo até 2031, respondendo por quase 60% do total previsto. Esse movimento reforça o papel do setor como principal motor da economia capixaba.

Segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a localização estratégica do Estado favorece novos aportes. Além disso, o ambiente institucional sólido amplia a confiança de investidores nacionais e internacionais.

Nos próximos cinco anos, a indústria deve receber cerca de R$ 61 bilhões. Os principais segmentos incluem petróleo e gás, metalurgia, mineração, infraestrutura, logística, alimentos e equipamentos elétricos.

De acordo com o Observatório Findes, o setor de petróleo e gás lidera os investimentos no Espírito Santo até 2031, com R$ 43,7 bilhões previstos. Esse montante representa 41,9% do volume total estimado.

Entre os projetos de destaque, está a ampliação da planta da ArcelorMittal Tubarão, na Serra. O investimento de R$ 3,8 bilhões deve ser concluído até 2029.

Outro aporte relevante envolve a instalação de uma fábrica da montadora chinesa GWM, em Aracruz. O projeto foi formalizado durante missão oficial do Governo do Estado à China.

Além da indústria, a infraestrutura concentra R$ 39,5 bilhões em investimentos no Espírito Santo até 2031. Os recursos contemplam rodovias, saneamento, energia, gás, portos e aeroportos.

Municípios como Serra, Presidente Kennedy, Anchieta e Aracruz lideram os volumes previstos. Juntos, eles concentram cerca de metade de todos os investimentos programados no Estado.

Conforme a Findes, o avanço industrial impulsiona emprego, renda e inclusão produtiva. Dessa forma, os investimentos no Espírito Santo até 2031 ampliam oportunidades em toda a cadeia econômica.