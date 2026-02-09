Escolas capixabas mobilizam estudantes para a 21ª edição da Olimpíada de Matemática
As instituições de ensino devem efetuar o cadastro exclusivamente pelo site oficial da Obmep até o dia 16 de março.
As escolas públicas e privadas de todo o país já podem realizar as inscrições para a 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (Obmep). Dessa forma, no Espírito Santo, a Secretaria da Educação (Sedu) intensifica a mobilização pedagógica para engajar alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.
Atualmente, a competição detém o título de maior olimpíada científica do Brasil, alcançando anualmente mais de 18,5 milhões de jovens. Assim, as instituições de ensino devem efetuar o cadastro exclusivamente pelo site oficial da Obmep até o dia 16 de março.
Premiações
Nesta edição, a Obmep distribuirá 8.450 medalhas nacionais e pelo menos 20,5 mil medalhas estaduais. Além disso, os premiados de escolas públicas poderão ingressar no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), que oferece uma bolsa mensal de R$ 300 via CNPq.
A competição segue o seguinte cronograma:
1ª Fase (09 de junho): Prova objetiva aplicada nas próprias escolas.
Classificados: Divulgação em 3 de agosto.
2ª Fase (17 de outubro): Provas discursivas em centros definidos.
Resultado Final: Divulgação dos vencedores em 15 de dezembro.
