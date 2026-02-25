Escolas de Cachoeiro recebem espetáculo sobre segurança digital

O espetáculo Turma da Ação no Mundo Digital promove segurança digital nas escolas de Cachoeiro de Itapemirim nesta semana.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa realiza apresentações até sexta-feira (27) em cinco unidades municipais.

Leia também: Bairro de Cachoeiro recebe obras de melhoria em asfalto

O projeto oferece duas sessões diárias, uma pela manhã e outra à tarde. Ao todo, mais de mil estudantes, com idades entre 6 e 12 anos, participam das atividades.

Teatro transforma aprendizado em experiência leve

No palco, os personagens Luluzinha, Isa, Bruno e Tutti abordam temas sérios com linguagem acessível. Assim, o espetáculo ensina crianças a usar a internet com responsabilidade.

Bruno explica que a maioria das redes sociais é indicada para maiores de 13 anos. Além disso, reforça a importância do acompanhamento de um adulto.

Luluzinha orienta os alunos a praticarem gentileza também no ambiente virtual. Portanto, a personagem incentiva o uso das ferramentas para denunciar ofensas e bloquear casos de cyberbullying.

Cartilha reforça conteúdo em casa

Após a apresentação, os estudantes recebem uma cartilha ilustrada. O material inclui curiosidades e jogos educativos. Dessa forma, o aprendizado continua fora da escola.

O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. Além disso, conta com patrocínio da empresa Decolores e apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Escolas participantes

A Turma da Ação percorre cinco escolas municipais:

23/02: EMEB Eliseu Lofego, no bairro Rui Pinto Bandeira

24/02: EMEB José Taveira dos Santos, em Nossa Senhora de Fátima

25/02: EMEB Luiz Pinheiro, no bairro Coronel Borges

26/02: EMEB Padre Gino Zatelli, no bairro Dr. Gilson Carone

27/02: EMEB Professora Juracy Cruz, em São Luiz Gonzaga

Com isso, o projeto amplia o debate sobre o uso consciente da tecnologia. Ao mesmo tempo, fortalece a formação digital de crianças da rede pública.