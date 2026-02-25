Escolas de Cachoeiro recebem espetáculo sobre segurança digital
Projeto socioeducacional realiza apresentações em cinco escolas municipais e alcança mais de mil alunos
O espetáculo Turma da Ação no Mundo Digital promove segurança digital nas escolas de Cachoeiro de Itapemirim nesta semana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa realiza apresentações até sexta-feira (27) em cinco unidades municipais.
Leia também: Bairro de Cachoeiro recebe obras de melhoria em asfalto
O projeto oferece duas sessões diárias, uma pela manhã e outra à tarde. Ao todo, mais de mil estudantes, com idades entre 6 e 12 anos, participam das atividades.
Teatro transforma aprendizado em experiência leve
No palco, os personagens Luluzinha, Isa, Bruno e Tutti abordam temas sérios com linguagem acessível. Assim, o espetáculo ensina crianças a usar a internet com responsabilidade.
Bruno explica que a maioria das redes sociais é indicada para maiores de 13 anos. Além disso, reforça a importância do acompanhamento de um adulto.
Luluzinha orienta os alunos a praticarem gentileza também no ambiente virtual. Portanto, a personagem incentiva o uso das ferramentas para denunciar ofensas e bloquear casos de cyberbullying.
Cartilha reforça conteúdo em casa
Após a apresentação, os estudantes recebem uma cartilha ilustrada. O material inclui curiosidades e jogos educativos. Dessa forma, o aprendizado continua fora da escola.
O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. Além disso, conta com patrocínio da empresa Decolores e apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação.
Escolas participantes
A Turma da Ação percorre cinco escolas municipais:
- 23/02: EMEB Eliseu Lofego, no bairro Rui Pinto Bandeira
- 24/02: EMEB José Taveira dos Santos, em Nossa Senhora de Fátima
- 25/02: EMEB Luiz Pinheiro, no bairro Coronel Borges
- 26/02: EMEB Padre Gino Zatelli, no bairro Dr. Gilson Carone
- 27/02: EMEB Professora Juracy Cruz, em São Luiz Gonzaga
Com isso, o projeto amplia o debate sobre o uso consciente da tecnologia. Ao mesmo tempo, fortalece a formação digital de crianças da rede pública.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726