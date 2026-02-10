Cultura

Espaço cultural em Cachoeiro terá pausa temporária; veja motivo e quando reabre

Espaço cultural ficará fechado entre os dias 14 e 18 de fevereiro e retoma atendimento no dia 19

Casa da Cultura Roberto Carlos
Foto: Divulgação PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, na tarde desta terça-feira (10), que a Casa de Cultura Roberto Carlos ficará temporariamente fechada entre os dias 14 e 18 de fevereiro.

Segundo a administração municipal, a suspensão das atividades ocorre em razão do feriado de Carnaval. Isso porque a data altera o funcionamento de repartições e equipamentos públicos nos próximos dias.

A prefeitura informou que o atendimento ao público e a programação cultural voltam a funcionar normalmente na quinta-feira, dia 19 de fevereiro.

