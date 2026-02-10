Faculdade de Música do ES inicia processo seletivo para diversos cursos

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) recebe, até o dia 19 de fevereiro, inscrições para o processo seletivo de novos alunos. Nesse sentido, a instituição oferece 73 vagas para os Cursos de Formação Musical (CFM) com foco no ano letivo de 2026. Isso porque, o edital contempla diversas habilitações instrumentais e de canto, distribuídas em áreas como sopros, percussão, cordas, teclas e canto lírico.

Assim, os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pela internet. Contudo, o candidato precisa gerar e pagar o boleto da taxa de inscrição, fixada em R$ 15,71. Em seguida, o participante deve preencher o formulário eletrônico oficial. Mas, a faculdade disponibiliza a isenção do pagamento para pessoas em situação de hipossuficiência socioeconômica entre os dias 5 e 9 de fevereiro.

Critérios

A faculdade realizará a seleção em uma etapa única, composta por uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório. Nesse sentido, os exames ocorrerão nos dias 2 e 3 de março de 2026, na sede da instituição, em Vitória.

Durante a avaliação, os examinadores pontuarão a destreza técnica, a qualidade sonora, a afinação e a precisão rítmica do músico. Ademais, o candidato precisa atingir a nota mínima de 6,0 para garantir a classificação.

Habilitações e requisitos

O processo seletivo abrange instrumentos populares e eruditos, como violino, violoncelo, saxofone, trompete e piano. Além disso, cada modalidade exige uma idade mínima específica, que o aluno deve completar até a data da matrícula.

O programa completo de cada prova e informações adicionais constam no site oficial da Fames ou podem ser solicitados via e-mail direto à comissão organizadora.