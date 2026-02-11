Espírito Santo conquista Selo Ouro do MEC na alfabetização

A Rede Pública Estadual do Espírito Santo consolidou sua posição de destaque na educação brasileira ao conquistar, mais uma vez, o certificado Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

Isso porque, o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado final da edição 2025. Desse modo, a premiação ratifica a eficiência das políticas estruturantes capixabas que asseguram o aprendizado das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O selo faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e analisa como os estados executam suas diretrizes educacionais. Assim, nesta edição, o MEC avaliou 4.872 redes de ensino, o que representa uma adesão de 87% das instituições que integram o programa. Desse modo, para conceder o nível máximo de certificação, o órgão federal considerou critérios como a formação de professores, a distribuição de material didático e o uso de sistemas de avaliação alinhados ao Saeb.

Sucesso do regime de colaboração

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirma que a premiação nacional valida a eficácia do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (Paes).

“Essa política funciona em regime de colaboração direta com os 78 municípios capixabas. Através do Paes, o Governo do Estado entrega coleções pedagógicas, promove cursos para gestores e destina recursos financeiros para obras e melhorias na gestão escolar”, explica.

Infraestrutura e investimento

Além do suporte pedagógico, o Estado fortalece o ensino por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação (Funpaes).

Dessa forma, este mecanismo financia a reforma de escolas e a aquisição de equipamentos modernos para as unidades de ensino. Consequentemente, a união entre infraestrutura de qualidade e métodos de ensino eficazes coloca o Espírito Santo no topo do ranking educacional do país.