Espírito Santo registra menor desemprego da série histórica
A taxa fechou o ano em 3,3%, colocando o estado entre os melhores desempenhos do país.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Espírito Santo registrou, em 2025, o menor desemprego no estado desde o início da série histórica da Pnad Contínua, em 2012. Desse modo, a taxa fechou o ano em 3,3%, colocando o estado entre os melhores desempenhos do país.
Além do Espírito Santo, outros 18 estados e o Distrito Federal também alcançaram o menor índice já medido. No entanto, o resultado capixaba chama atenção por posicionar o estado entre as quatro menores taxas do Brasil. Apenas Mato Grosso (2,2%), Santa Catarina (2,3%) e Mato Grosso do Sul (3%) ficaram à frente.
No cenário nacional, o país encerrou 2025 com taxa média de desemprego de 5,6%, a menor da série histórica. Assim, o Espírito Santo permaneceu bem abaixo da média brasileira. Ao todo, 12 unidades da federação ficaram abaixo do índice nacional, enquanto 15 superaram o percentual médio.
A Pnad Contínua considera pessoas com 14 anos ou mais e avalia todas as formas de ocupação, com ou sem carteira assinada, além de trabalho temporário e por conta própria. Desse modo, o IBGE classifica como desocupado apenas quem buscou emprego nos 30 dias anteriores à pesquisa. Para compor os dados, o instituto visitou 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.
Ranking nacional
No ranking nacional de 2025, o Espírito Santo dividiu a quarta posição com Rondônia, ambos com 3,3%. Estados como Paraná (3,6%) e Rio Grande do Sul (4%) também apresentaram índices reduzidos. Por outro lado, unidades do Nordeste concentraram as maiores taxas, como Piauí (9,3%) e Bahia (8,7%).
Em relação à informalidade, o Espírito Santo registrou índice de 39%, levemente acima da média nacional, que ficou em 38,1%. Trabalhadores informais não contam com direitos como 13º salário, férias remuneradas e seguro-desemprego.
Já o rendimento médio mensal no Estado alcançou R$ 3.497. O valor ficou próximo da média nacional, estimada em R$ 3.560. O Distrito Federal liderou o ranking de rendimentos, com R$ 6.320.
Com o menor desemprego no Espírito Santo desde 2012, o Estado consolida avanço no mercado de trabalho em 2025. O resultado reforça a posição capixaba entre os destaques nacionais e amplia o debate sobre geração de empregos formais e redução da informalidade.
Com informações da Agência Brasil
