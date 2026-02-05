Esquema de trânsito do Cachoeiraço 2026 muda a rotina no Centro de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou o esquema especial de trânsito do Cachoeiraço 2026 para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito organizou o planejamento em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo.

O esquema especial de trânsito do Cachoeiraço 2026 busca garantir segurança aos foliões e, ao mesmo tempo, reduzir impactos na mobilidade urbana.

Na sexta-feira, por exemplo, a avenida Beira Rio será interditada a partir das 18h40, entre a Praça de Táxi e a rua Pedro Dias.

Em seguida, às 20h30, o trio elétrico inicia o percurso em direção ao trevo da Ilha da Luz, com interdições temporárias ao longo do trajeto.

Após o retorno do trio, equipes realizam a limpeza imediata da via, permitindo, assim, a liberação gradual do tráfego.

No sábado, por sua vez, a avenida Beira Rio fecha a partir das 16h, repetindo o mesmo cronograma e percurso do dia anterior.

Já no domingo, o esquema especial de trânsito do Cachoeiraço 2026 começa às 6h30, com interdição para a realização da Avenida de Lazer.

A partir das 15h, a via fecha novamente e, desta vez, o trio elétrico realiza um percurso reduzido entre a Praça de Fátima e o Teatro Rubem Braga.

Segundo o secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, as interdições serão pontuais e devidamente sinalizadas.

Por fim, a Prefeitura orienta motoristas a evitarem o percurso do trio e a utilizarem rotas alternativas durante o evento.