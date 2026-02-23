Estado lançará edital para construção de 150 casas populares em Mimoso do Sul
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento prevê investimento na construção de um vertedouro
O Governo do Estado do Espírito Santo lançará edital para a construção de 150 casas populares, além de um vertedouro. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (23), pelo secretário estadual de Desenvolvimento do Espírito Santo, Marcos Soares.
Em visita a cidade, portanto, o chefe da pasta afirmou que a previsão para o anúncio oficial é março. Os investimentos para a construção das casas, mais urbanização da área, giram em torno de R$ 30 milhões. Porém, para o vertedouro, serão em média R$ 2.5 milhões no processo de desapropriação do terreno, mais quase R$ 6 milhões de obras.
“Estamos tendo o prazer de receber o nosso secretário da SEDURB para poder estar anunciando no próximo mês, junto com o nosso governador, essa demanda que são as construções de nossas casas populares e o nosso vertedouro, para garantir mais segurança para a nossa população, especialmente em períodos de cheias, evitando transbordamentos”, comemorou o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa.
Além do secretário de Estado, também participou da agenda o deputado estadual Dr. Bruno Resende, que destacou a importância dos investimentos na prevenção de desastres naturais.
“Porque a gente vai reconstruir, sim, mas nós vamos preservar para que a destruição não aconteça de novo. Esse é o compromisso do Peter, do Bruno Resende, do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço”, afirmou.
