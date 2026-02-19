Evento em Marataízes prepara jovens para profissões do futuro; veja como participar

Marataízes sediará, nos dias 25 e 26 de fevereiro, a Cidade Expo Inovadora. O evento ocorrerá das 9h30 às 20h, na antiga sede da Igreja Maranata, na Barra. Nesse sentido, a programação reunirá especialistas, pesquisadores e empreendedores para discutir inteligência artificial, inovação e novas oportunidades profissionais.

A organização estruturou painéis com foco em soluções práticas e tendências de mercado. Assim, entre os temas confirmados estão “Estude de Graça, Construa seu Futuro”, “Da Ideia à Startup: como criar seu próprio negócio”, “Profissões do Futuro: IA e Novas Carreiras” e “Oportunidades que Transformam Vidas”. Desse modo, os debates abordarão acesso à educação, incentivo ao empreendedorismo e os impactos da inteligência artificial nas trajetórias profissionais.

A coordenadora do Programa Sementes e Formação Avançada, Jamylly Caran, participará como palestrante e compartilhará experiências voltadas à qualificação profissional e à formação de novos talentos. Além disso, o professor e pesquisador Everlam Elias Montibeler, que coordena o Laboratório das Cidades (LabCidades) da Ufes, apresentará reflexões sobre inovação urbana e os reflexos da tecnologia no mercado de trabalho.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, afirmou que o evento amplia o acesso ao conhecimento e fortalece o ecossistema regional.

“A descentralização da inovação permite que diferentes regiões tenham contato direto com oportunidades ligadas à ciência e à tecnologia. As iniciativas como essa criam ambientes favoráveis para transformar ideias em projetos concretos”, explica.

Fortalecimento ecossistema local

A ação fortalece o ambiente empreendedor local e amplia as perspectivas da população. Dessa forma, o município avança na construção de um cenário mais competitivo e preparado para o futuro.

A empresária Bárbara Damazio também integra a programação. Fundadora da BD Makeup, marca capixaba reconhecida por produtos autorais que valorizam a identidade do Espírito Santo, ela participará do “Café da Lis”, no dia 26 de fevereiro. O encontro será conduzido pela empreendedora criativa Lis Bravin e destacará experiências reais no empreendedorismo.

O Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo organiza o evento com o objetivo de aproximar estudantes das principais ferramentas tecnológicas da atualidade. A programação inclui a participação de startups vinculadas à Ufes, ao Ifes e a outros centros de inovação.