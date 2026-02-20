Ex-companheiro é preso após esfaquear mulher em Presidente Kennedy

A Polícia Militar registrou uma tentativa de feminicídio em Presidente Kennedy na tarde de quinta-feira (19), na localidade de Cacimbinha, zona rural do município. Os militares prenderam em flagrante o ex-companheiro da vítima, acusado de esfaqueá-la durante uma discussão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência com apoio da Guarda Civil Municipal. Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que o ex-companheiro havia ferido a mulher com golpes de faca.

Leia também: Vídeo registra momento em que homem é morto a facadas pela vizinha em Ibatiba

Diante da denúncia, os agentes seguiram imediatamente até o local e encontraram a vítima na rua, ensanguentada. A mulher, de 46 anos, apresentava um corte profundo na mão direita e dois ferimentos no peito.

Tentativa de feminicídio em Presidente Kennedy ocorreu após discussão

Segundo a vítima, o ex-companheiro, de 51 anos, consumia bebida alcoólica no momento da agressão. Durante a discussão, ele pegou uma faca e a atacou, alegadamente motivado por ciúmes.

Logo após o ataque, uma ambulância chegou ao local e iniciou o atendimento. Em seguida, a equipe médica encaminhou a vítima ao Hospital Tancredo Neves, onde a plantonista realizou os procedimentos necessários.

Paralelamente, os policiais se deslocaram até a residência do acusado. No imóvel, os militares efetuaram a prisão em flagrante. Para preservar a integridade da equipe e impedir possível fuga, os agentes utilizaram algemas.

Além disso, o próprio suspeito indicou a faca utilizada na agressão. Os policiais recolheram o objeto e o apresentaram na delegacia como elemento de prova.

Depois de receber alta hospitalar, a vítima seguiu para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim. A Guarda Civil Municipal a acompanhou para formalizar o depoimento.

Da mesma forma, os agentes conduziram o suspeito ao DPJ de Itapemirim. Ele não apresentava lesões no momento da apresentação à autoridade policial.

A Polícia Civil do Espírito Santo dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes da tentativa de feminicídio em Presidente Kennedy. Enquanto isso, o caso seguirá os trâmites legais, e o homem permanecerá à disposição da Justiça.

Por fim, as autoridades reforçam a importância da denúncia e da resposta rápida das forças de segurança. Elas orientam que casos de violência doméstica sejam comunicados imediatamente pelos canais oficiais, a fim de garantir proteção às vítimas.