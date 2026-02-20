Vídeo registra momento em que homem é morto a facadas pela vizinha em Ibatiba

Um vídeo mostra homem sendo morto a facadas em Ibatiba na noite de quinta-feira (19), no bairro Boa Esperança, na região do Caparaó do Espírito Santo. As imagens, registradas por uma testemunha, circulam nas redes sociais e revelam parte da agressão.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou após uma discussão entre vizinhos. Quando os militares chegaram ao local, encontraram José Roberto dos Anjos, de 49 anos, já sem vida.

Segundo testemunhas, a vítima discutiu com um casal pouco antes do crime. Durante o desentendimento, José Roberto, conhecido como “Baiano”, teria ofendido a mulher e o marido dela. Em seguida, o casal saiu de casa armado.

O vídeo mostra homem sendo morto a facadas em Ibatiba no momento em que a vizinha atinge a vítima com golpes de faca. Além disso, conforme os relatos, o companheiro dela também participa das agressões ao utilizar uma pedra contra o homem.

Após o primeiro ataque, a suspeita retorna para casa. No entanto, pouco depois, ela sai novamente e desfere novos golpes contra o vizinho. Ao mesmo tempo, o homem apontado como coautor golpeia a cabeça da vítima com pedradas, segundo testemunhas.

Em seguida, a Polícia Militar se desloca até a residência da principal suspeita. No imóvel, Irani Fernandes Ferreira da Silva, de 37 anos, confessa a autoria das facadas e indica onde escondeu a arma. Os policiais localizam e apreendem a faca utilizada no crime.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher afirma que pediu ao irmão que buscasse os filhos antes do homicídio. Além disso, ela declara que já planejava matar o vizinho.

Posteriormente, as equipes encaminham o corpo à Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante. Até o momento, o homem apontado como coautor não foi localizado pelas autoridades.

Na sequência, a Polícia Civil do Espírito Santo autua a suspeita em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. A Justiça, por sua vez, encaminha a mulher ao sistema prisional.

Enquanto isso, a Polícia Civil dá continuidade às investigações para identificar e localizar o suposto coautor. Por fim, a corporação reforça que a população pode repassar informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.