Ex-príncipe Andrew é preso por suspeita de má conduta em cargo público

O ex-príncipe da monarquia britânica Andrew Mountbatten-Windsor foi preso nesta quinta-feira (19), por suspeita de má conduta em cargo público, segundo informou a emissora BBC.

A Polícia do Vale do Tâmisa afirmou, em comunicado, que prendeu “um homem de sessenta e poucos anos de Norfolk sob suspeita de má conduta em cargo público”. A corporação disse na nota que não divulgaria a identidade do detido, mas, de acordo com a emissora, o preso é Andrew.

Policiais realizam buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk. Andrew mora na Sandringham House, em Norfolk, desde que precisou deixar a residência real em Windsor, no início deste mês, após ser destituído do título real devido à sua amizade com o financista Jeffrey Epstein, condenado por exploração sexual de menores.

“Após uma avaliação minuciosa, abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta em cargo público”, disse o chefe adjunto da Polícia do Vale do Tâmisa, Oliver Wright, em comunicado. “Entendemos o significativo interesse público neste caso e forneceremos atualizações no momento oportuno.”

A corporação afirmou que, por enquanto, não fará mais nenhum comunicado sobre o caso, nem concederá entrevistas.

A prisão ocorreu no dia em que o ex-príncipe completa 66 anos. Segundo a BBC, viaturas descaracterizadas foram vistas na Sandringham House na manhã desta quinta-feira, 19.