Ex-vice-prefeito de Vila Velha morre aos 58 anos

Morreu, nesta sexta-feira (6), aos 58 anos, o ex-vice-prefeito de Vila Velha e ex-vereador do município Jorge Luiz Carreta. Ele lutava contra um câncer.

Jorge Carreta exerceu o cargo de vice-prefeito de Vila Velha entre 2017 e 2020 e também teve passagem pela Câmara Municipal, onde atuou como vereador. Ao longo da trajetória política, foi reconhecido pela atuação na vida pública e pela proximidade com a população.

Lideranças políticas do Espírito Santo se manifestaram e prestaram condolências aos familiares. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), decretou luto oficial de três dias no município. Já o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), destacou a amizade e a convivência mantida ao longo dos anos.

Segundo a família, o velório acontece a partir das 13h desta sexta-feira (6), na Igreja Presbiteriana da Glória, localizada na Avenida América, nº 80, em Vila Velha. O culto fúnebre está marcado para as 14h30, no mesmo local.

O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, às margens da Rodovia ES-060, km 24,5, também em Vila Velha.