TRT-17 abre inscrições para estágio no Espírito Santo

O processo seletivo de estágio TRT-17 está com inscrições abertas até o dia 13 de março. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região oferece cadastro de reserva para unidades na capital e no interior do Espírito Santo.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido. Além disso, a seleção prevê prova online no dia 29 de março.

O TRT-17 disponibiliza vagas para estudantes de graduação em Administração, Arquivologia, Audiovisual, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Cinema, Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Fotografia, História, Marketing e Psicologia.

Além disso, o edital inclui oportunidades para pós-graduação nas áreas de Assessoria de Imprensa, Comunicação Institucional, Comunicação Pública, Comunicação Social, Contabilidade, Design Gráfico, Direito, Jornalismo Digital, Marketing em Mídias Digitais, Produção Multimídia e Publicidade.

Portanto, o processo contempla diferentes formações e amplia as chances de participação.

Bolsa e carga horária

Para estudantes de graduação, o estágio exige carga horária de 20 horas semanais. A bolsa é de R$ 1.024,80, além de auxílio-transporte.

Já para pós-graduação, o contrato prevê 30 horas semanais. Nesse caso, o valor da bolsa é de R$ 2.009,99, também com direito ao auxílio-transporte.

Como participar

Os candidatos devem consultar o edital completo (clique aqui) para conferir as regras e orientações. A seleção formará cadastro de reserva, ou seja, os aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade do Tribunal.

Assim, o processo seletivo de estágio TRT-17 representa oportunidade para estudantes que buscam experiência na área pública e atuação no Poder Judiciário Trabalhista.

