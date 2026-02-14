Homem atira pedra e danifica ônibus em Cachoeiro

Um caso de dano a ônibus mobilizou a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim na noite desta sexta-feira (13). A ocorrência aconteceu por volta das 22h, nas proximidades do Sesi, no bairro BNH.

De acordo com o boletim, um homem arremessou uma pedra contra um ônibus que trafegava pela avenida. A ação quebrou o vidro lateral do coletivo. O motorista acionou a Guarda Municipal logo após o ocorrido.

As equipes se deslocaram até o local e confirmaram o dano ao patrimônio. Em seguida, os agentes conversaram com o suspeito. Durante a abordagem, ele assumiu a responsabilidade pelo prejuízo e se comprometeu a arcar com os custos do conserto.

Ainda segundo o registro, a empresa responsável pelo ônibus não manifestou interesse em representar criminalmente contra o envolvido. Por isso, os agentes encerraram a ocorrência sem outras alterações.