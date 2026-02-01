Cidades

Farmácias estão de plantão neste domingo (1°) em Cachoeiro; confira

A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município.

farmácias plantão Cachoeiro
Foto: Divulgação

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (1°) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

Leia também: Farmácia Básica de Marataízes amplia distribuição de medicamentos

A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPlantão de Farmácias

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por