Fé e família: Ricardo Ferraço curte o Carnaval destacando pilares da direita

Em ano eleitoral, nada pode passar despercebido. Qualquer gesto é uma referência ou aceno para o eleitor, que está cada vez mais atento aos passos dos candidatos. E com o vice-governador e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta Ricardo Ferraço não foi diferente.

Nesta terça-feira (17), enquanto uma parcela considerável dos políticos, inclusive os ditos conservadores, apostavam na aparição pública em grandes blocos carnavalescos, Ricardo Ferraço optou por passar ao lado da família no Santuário de Aparecida, em São Paulo.

Com a esposa Vivian e o filho Arthur, eles visitaram a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Além de agradecer pelas bençãos, o vice-governador também renovou a fé e o compromisso de servir aos capixabas com coragem e humildade.

O gesto pode ser interpretado como um recado claro ao eleitorado conservador. Mais do que um ato religioso, a presença no santuário dialoga diretamente com os pilares historicamente associados à direita brasileira. A defesa da família como núcleo central da sociedade, o respeito às tradições religiosas e a valorização da fé cristã como elemento formador de princípios morais compõem a base simbólica desse campo ideológico.