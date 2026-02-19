Festival Ghibli chega a Cachoeiro com sessões especiais
Programação especial reúne filmes consagrados do estúdio japonês entre os dias 19 e 25 de fevereiro
O Cine Unimed, localizado no Shopping Sul, recebe o Festival Ghibli em Cachoeiro entre os dias 19 e 25 de fevereiro. A programação reúne alguns dos filmes mais aclamados da animação japonesa.
As sessões acontecem sempre às 18h30 e às 20h30, com exibições dubladas e legendadas. Dessa forma, o público poderá escolher a versão preferida.
O festival reúne produções que marcaram gerações. Além disso, muitos desses títulos conquistaram prêmios internacionais e reconhecimento da crítica especializada.
O que é o Studio Ghibli?
O Studio Ghibli é um estúdio japonês de animação conhecido por suas histórias sensíveis e universos imaginativos. O diretor Hayao Miyazaki e o produtor Isao Takahata fundaram o estúdio em 1985, no Japão.
A criação do estúdio ocorreu após o sucesso de “Nausicaa do Vale do Vento”, lançado em 1984. Desde então, o Ghibli consolidou um estilo próprio, com narrativas que abordam temas como natureza, infância, amadurecimento e conflitos humanos.
Entre os filmes mais conhecidos está “A Viagem de Chihiro”, que venceu o Oscar de Melhor Animação em 2003. Além disso, obras como “Meu Amigo Totoro” e “Princesa Mononoke” se tornaram referências mundiais no cinema animado.
O Festival Ghibli em Cachoeiro oferece ao público a oportunidade de rever clássicos na tela grande. Ao mesmo tempo, apresenta essas histórias a uma nova geração de espectadores.
Com sessões distribuídas ao longo de uma semana, o evento promete atrair fãs da cultura japonesa e amantes da animação.
Confira a programação completa
