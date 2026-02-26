Festival Ghibli retorna ao Cine Unimed em Cachoeiro com ingressos promocionais

O Cine Unimed, localizado no Shopping Sul, recebe o Festival Ghibli em Cachoeiro entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março de 2026. A mostra reúne produções consagradas da animação japonesa e oferece ingressos promocionais a R$ 15 para todas as sessões.

As exibições acontecem diariamente às 20h30. Além disso, a programação alterna entre versões dubladas e legendadas, permitindo que o público escolha a forma preferida de assistir aos clássicos do estúdio.

Clássicos do Studio Ghibli na tela grande

O festival apresenta obras que marcaram gerações e conquistaram reconhecimento internacional. Entre os destaques estão “A Viagem de Chihiro”, vencedor do Oscar de Melhor Animação, “Princesa Mononoke” e “O Castelo Animado”.

O Studio Ghibli, fundado em 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, consolidou um estilo próprio ao longo das décadas. Desde então, o estúdio construiu narrativas que exploram temas como natureza, amadurecimento, infância e conflitos humanos.

Assim, com o festival, o Cine Unimed proporciona ao público a chance de rever essas histórias no cinema. Ao mesmo tempo, a iniciativa apresenta os filmes a uma nova geração de espectadores.

Confira a programação completa

26/02/2026

• O Castelo Animado – 20h30 (dublado)

27/02/2026

• Princesa Mononoke – 20h30 (legendado)

28/02/2026

• A Viagem de Chihiro – 20h30 (dublado)

01/03/2026

• O Serviço de Entregas da Kiki – 20h30 (dublado)

02/03/2026

• O Mundo dos Pequeninos – 20h30 (legendado)

03/03/2026

• Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar – 20h30 (dublado)

04/03/2026

• Porco Rosso: O Último Herói Romântico – 20h30 (dublado)

Por fim, com sessões distribuídas ao longo de sete dias, o Festival Ghibli em Cachoeiro promete movimentar o cinema local. Além disso, a promoção com valor único de R$ 15 torna o evento ainda mais acessível para fãs da cultura japonesa e amantes da animação.