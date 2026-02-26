Pânico 7 está nos cinemas de Cachoeiro; confira a programação completa

Em meio à rotina tranquila da nova cidade, Sidney Prescott tenta manter a vida longe dos holofotes e da violência que marcou sua juventude. No entanto, o surgimento de um novo Ghostface rompe qualquer sensação de estabilidade. Nesse sentido, o assassino passa a enviar mensagens e sinais claros de que conhece o passado da protagonista. Dessa forma, o terror psicológico se instala antes mesmo dos primeiros ataques. Enquanto isso, Sidney percebe que precisará agir com estratégia e coragem para impedir que a história se repita.

Além da ameaça direta, o filme aprofunda os conflitos internos da personagem. Isso porque, Sidney carrega cicatrizes emocionais deixadas pelos confrontos anteriores. Agora, contudo, o medo ganha uma dimensão ainda maior, pois envolve a segurança de sua filha. Assim, ao longo da trama, ela revisita memórias dolorosas e reencontra elementos que remetem aos crimes que começaram em Woodsboro. Assim, “Pânico 7” combina suspense, nostalgia e novos mistérios, ampliando o universo da franquia.

A história do embate de Sidney e o Ghostface

Para compreender a dimensão desse retorno, vale relembrar a trajetória da saga. No primeiro filme, Sidney enfrentou Billy Loomis e Stu Macher, que iniciaram a onda de assassinatos mascarados.

Em seguida, “Pânico 2” levou o terror para a universidade, com novos cúmplices e motivações ligadas à vingança. Já no terceiro longa, a trama revelou segredos da família Prescott em Hollywood.

Porém, posteriormente, “Pânico 4” atualizou o massacre para a era das redes sociais. Nos capítulos cinco e seis, a franquia apresentou uma nova geração de personagens, mas manteve o legado de Sidney como símbolo de resistência. Agora, portanto, o sétimo filme resgata a essência original e promete encerrar ciclos.

Outros filmes

Além de “Pânico 7”, o público de Cachoeiro de Itapemirim encontra outras produções em cartaz nas salas de cinema da cidade. A programação inclui títulos de diferentes gêneros, desde animações familiares até grandes lançamentos de ação e drama. Assim, os espectadores podem escolher entre opções variadas, conforme o perfil e a faixa etária.

Os cinemas de Cachoeiro também mantêm sessões em horários alternativos, o que amplia o acesso do público. Dessa maneira, moradores e visitantes podem aproveitar o fim de semana para conferir estreias e sucessos recentes. Portanto, além do suspense protagonizado por Sidney Prescott, a agenda cultural oferece experiências para todos os gostos nas telonas da cidade.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO)

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2D)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Sala 02

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 16h | 18h20 | 20h40 (DUBLADO)

Sala 03

Um Cabra Bom de Bola (3D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO)

O Morro dos Ventos Uivantes (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO)

Fest Ghibli

Todos os dias – 20h30

Sala 04

Para Sempre Medo (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Manual Prático da Vingança Lucrativa (2D)

Todos os dias – 16h30 | 20h30 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Para Sempre Medo (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 16h | 18h20 | 20h40 (DUBLADO)

Sala 03

Um Cabra Bom de Bola (3D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO)

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)