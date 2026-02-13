Fiscalização intercepta carga milionária de cigarros em Alegre

Um caminhão com 225 caixas de cigarros sem nota fiscal apreendido na BR 482 mobilizou forças de segurança na tarde desta quinta-feira (12), em Alegre, no Sul do Espírito Santo. A abordagem ocorreu por volta das 13h37, na saída do município em direção a Guaçuí.

A ação começou após troca de informações entre o Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal e o setor de inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar. Os órgãos apontaram que um caminhão Volkswagen transportava carga irregular oriunda do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo.

Durante a fiscalização, o condutor, de 37 anos, confirmou que transportava 225 caixas de cigarros provenientes de Duque de Caxias. No entanto, ele não apresentou nota fiscal da mercadoria, o que caracterizou irregularidade tributária.

Diante da situação, as equipes conduziram o veículo até a agência da Receita Estadual em Alegre. No local, auditores fiscais realizaram os procedimentos administrativos cabíveis.

Caminhão com cigarros sem nota fiscal

O caminhão com 225 caixas de cigarros sem nota fiscal apreendido na BR 482 resultou na lavratura de Auto de Infração. Diante da irregularidade, a Receita Estadual aplicou cobrança de ICMS, multa e atualização monetária, totalizando valor superior a R$ 400 mil.

Como o responsável não regularizou a situação fiscal, as autoridades determinaram o transbordo e a apreensão integral da carga. Ao todo, as 225 caixas continham 500 maços cada, o que somou 112.500 maços de cigarros.

Na sequência, a Receita Estadual armazenou todo o material na própria agência, onde permanece à disposição do órgão competente. Além disso, as equipes registraram boletim de ocorrência para ciência formal e adoção das medidas legais cabíveis.

Com isso, a operação reforça o monitoramento constante nas rodovias federais que cortam o Sul do estado. Paralelamente, as forças de segurança intensificam o trabalho conjunto para combater irregularidades fiscais e possíveis crimes relacionados ao transporte de mercadorias.

Por fim, os órgãos envolvidos destacaram que o transporte de produtos sem documentação fiscal configura infração tributária. Assim, as fiscalizações seguem ativas na BR 482 e em outras rodovias estratégicas do Espírito Santo.