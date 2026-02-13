Três carros roubados são recuperados em menos de 3 horas no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal registrou três carros roubados recuperados pela PRF no Espírito Santo em menos de três horas na tarde desta quinta-feira (12). As ocorrências aconteceram em Marechal Floriano, Linhares e Itapemirim, durante ações de patrulhamento nas rodovias federais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Por volta das 16h, uma equipe abordou um Hyundai HB20 cinza no km 46 da BR-262, em Marechal Floriano. Durante a entrevista, o motorista afirmou que adquiriu o veículo há quatro meses, após negociação realizada em marketplace de rede social.

Segundo ele, trocou uma caminhonete Amarok pelo HB20 e pagou R$ 500 a um terceiro para efetuar a transferência. No entanto, o condutor admitiu que desconfiava da procedência do automóvel.

Os policiais realizaram vistoria minuciosa e identificaram indícios de adulteração em chassi, etiquetas e vidros. Após consulta aos sistemas, constataram que o veículo original possuía placas do Rio de Janeiro e registro de roubo em 5 de outubro de 2024.

Três carros roubados recuperados pela PRF no Espírito Santo em sequência

Cerca de duas horas depois, já em Linhares, outra equipe da PRF atuou em conjunto com a Força Tática da Polícia Militar. Na ocasião, os agentes abordaram uma Fiat Toro Volcano AT9 conduzida por um homem de 34 anos.

Durante a verificação, contudo, os policiais constataram que o veículo era clonado. Além disso, identificaram que o automóvel original, da mesma marca e modelo, possuía registro de roubo datado de 30 de janeiro de 2026, também no Rio de Janeiro.

Na sequência da operação, aproximadamente 30 minutos depois, em Itapemirim, o Núcleo de Operações Especiais realizou nova abordagem. Dessa vez, os agentes fiscalizaram um Ford Focus prata com placas aparentes de Malacacheta, em Minas Gerais.

Durante a inspeção, a equipe identificou sinais evidentes de adulteração nos elementos identificadores. Após análise técnica detalhada, os policiais verificaram que o veículo original, com placas da Serra, possuía registro de furto desde 22 de maio de 2022.

Ao ser questionado, o condutor informou que comprou o automóvel do próprio pai há três meses. Segundo ele, negociou o valor de R$ 38 mil, pagos em parcelas mensais de R$ 1 mil.

Diante dos fatos constatados, os policiais prenderam o homem por receptação. Da mesma forma, as demais ocorrências resultaram na condução dos envolvidos às delegacias competentes.

Por fim, a PRF encaminhou todos os veículos às Delegacias da Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. Paralelamente, a corporação reforçou que intensifica a fiscalização durante períodos de maior fluxo nas rodovias federais, a fim de combater crimes veiculares.